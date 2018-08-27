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PaySpaceMagazine

Эксперты криптоиндустрии соберутся на VIII Kyiv Blockchain Forum

27.08.2018 11:06

Кроме интересных докладов, для посетителей Форума готовят демонстрационную зону

3 сентября 2018 в столичном концерт-холле «Оазис» пройдет VIII Kyiv Blockchain Forum — международный отраслевой форум, посвященный технологии Blockchain и миру криптовалют.

На двух потоках Форума обсудят:

  • ICO 2018 — тренды формирования зрелого рынка инвестирования;
  • гайд для новичков — как купить криптовалюту и не потерять деньги;
  • криптотрейдинг — успех относителен;
  • примеры применения технологии Blockchain в реальном бизнесе;
  • легализация криптовалют — кому выгоден закон о цифровых активах;
  • Blockchain-разработка — смарт-контракты и собственная платформа.
  • Посетители Форума также смогут почувствовать дух новой реальности в VR-зоне,а демонстрация технологии Paytomat позволит опробовать криптовалютную экономическую модель в действии.

Демонстрационная зона площадью 700 м2 позволит представителям индустрии показать свои достижения и наработки 2018 года, а посетителям — ознакомиться с передовыми технологиями и их создателями в непринужденной обстановке.

Программа мероприятия и перечень спикеров обновляются в режиме реального времени на официальном сайте Kyiv Blockchain Forum.

Стоимость билетов составляет 800 грн, их можно приобрести по ссылке.

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Рубрики: BitcoinBlockchainКриптовалютыНовостиСобытия
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