Эксперты криптоиндустрии соберутся на VIII Kyiv Blockchain Forum

Кроме интересных докладов, для посетителей Форума готовят демонстрационную зону

3 сентября 2018 в столичном концерт-холле «Оазис» пройдет VIII Kyiv Blockchain Forum — международный отраслевой форум, посвященный технологии Blockchain и миру криптовалют.

На двух потоках Форума обсудят:

ICO 2018 — тренды формирования зрелого рынка инвестирования;

гайд для новичков — как купить криптовалюту и не потерять деньги;

криптотрейдинг — успех относителен;

примеры применения технологии Blockchain в реальном бизнесе;

легализация криптовалют — кому выгоден закон о цифровых активах;

Blockchain-разработка — смарт-контракты и собственная платформа.

Посетители Форума также смогут почувствовать дух новой реальности в VR-зоне,а демонстрация технологии Paytomat позволит опробовать криптовалютную экономическую модель в действии.

Демонстрационная зона площадью 700 м2 позволит представителям индустрии показать свои достижения и наработки 2018 года, а посетителям — ознакомиться с передовыми технологиями и их создателями в непринужденной обстановке.

Программа мероприятия и перечень спикеров обновляются в режиме реального времени на официальном сайте Kyiv Blockchain Forum.

Стоимость билетов составляет 800 грн, их можно приобрести по ссылке.

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