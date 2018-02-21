Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта

Регистрация на Kyiv Blockchain Forum 2018 уже открыта!

13 марта 2018 в концерт-холле «ОАЗИС» РЦ «УЛЬТРАМАРИН» пройдет Kyiv Blockchain Forum — знаковое отраслевое событие криптовесны 2018. Фокус мероприятия — успешные платформы и тренды, анализ ICO и выбор наиболее перспективных проектов для инвестирования. Посетителей ждут качественный контент, экспертные оценки, дискуссии и обсуждения.

В 2018 году, когда тренд развития Blockchain-сферы уже набрал необратимый характер, а рост количества пользователей криптовалюты в Украине привел к устойчивому интересу к Blockchain-платформам со стороны среднего и крупного бизнеса, организаторы ежегодных и ежеквартальных конференций Blockchain Conference Kyiv решили расширить формат, провести ребрендинг и повысить престиж мероприятия.

Гостей ждет 4 отдельных зоны с презентациями и воркшопами для специалистов, разработчиков, а также всех тех, кто хочет узнать и разобраться в теме криптовалют и технологиях децентрализованной передачи данных, а также экспо-зона, где предприниматели смогут презентовать собственные проекты посетителям. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 30 спикеров и более 1500 участников со всего мира.

В Украине есть все необходимые ресурсы для того, чтобы ответить на технологические и информационные вызовы времени — и Kyiv Blockchain Forum готов презентовать их для всех участников.

STAGE 1

— Актуальная информация о рынке криптовалют;

— Особенности майнинга и трейдинга;

— Аналитика и прогноз развития сферы Blockchain;

— Сферы применения Blockchain для бизнеса;

— Специфика проведения собственного ICO.

STAGE 2

— Рыночные и технологические инсайты;

— Юридические особенности проведения ICO;

— Новости отраслевого законодательства;

— Успешные сервисы и платформы;

— Специфика проведения собственного ICO.

DEVELOPER STAGE

— Разработка приложений на Blockchain;

— Запуск проектов на Ethereum;

— Особенности создания смарт-контрактов;

— Tokenization workshop: как создать свой токен.

EXPO ZONE

Демо-зона, где в течение всего конференц-дня Blockchain-стартапы представят свои разработки.

Программа мероприятия и перечень спикеров обновляется в режиме реального времени на сайте форума.

До 19-го февраля early bird ticket по цене 700 грн можно приобрести здесь: https://2event.com/ru/events/1213283

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