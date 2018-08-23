Kyiv Investment Week: в Украине пройдет международная инвестиционная неделя

С 15 по 19 октября в Киеве пройдет инвестиционная неделя — столица Украины станет главной европейской площадкой для общения бизнеса и стартапов

В Украине состоится Kyiv Investment Week – серия деловых и tech-событий для инвесторов, представителей фондов, бизнес-ангелов, стартапов и предпринимателей со всей Европы. Цель – усилить партнерские отношения между участниками и презентовать Украину иностранным инвесторам. 8 мероприятий соберут 3000 участников и 130 спикеров из стран Европы, США и Азии.

В рамках инвестиционной недели планируется два крупных бизнес-события:

16 октября – UNIT Investment Summit;

18-19 октября – 5-й юбилейный КМЭФ.

UNIT Investment Summit состоится в инновационном парке UNIT.City и объединит под одной крышей инвесторов, под управлением которых находится более $300 млн. На саммите выступят Рик Расмуссен, директор стартап-программ знаменитого университета Беркли в США и Энис Халли, венчурный инвестор и партнер глобального акселератора 500 Startups.

Что будет происходить на UNIT Investment Summit? 30 ведущих инвесторов из Европы отберут 30 стартапов, которых пригласят на саммит. Еще 10 заранее отобранных команд смогут представить свои проекты инвесторам. Представители технологических экосистем из Польши, Эстонии, Литвы, Беларуси и Украины поделятся своим опытом в формате коротких презентаций. На конференции ожидается свыше 150 гостей из более чем 10 стран.

Полная программа Kyiv Investment Week включает:

15 октября – Kyiv Business Tour – бизнес-тур по ключевым точкам украинской стартап-экосистемы;

16 октября – UNIT Investment Summit;

17 октября – Вечер выпускных презентаций финтех-акселератора RadarTech PopCorp;

18-19 октября – 5-й Киевский международный экономический форум;

15-18 октября – Kyiv Barcrowling week – неделя скидок в лучших креативных барах и ресторанах города;

19 октября – CreativeMornings Kyiv – ежемесячная завтрак-лекция для креативных людей;

19 октября – Kyiv Silicon Drinkabout – пятничная нетворкинг-вечеринка киевского tech-комьюнити.

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