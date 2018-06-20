Названа дата 10-го форума по электронным переводам WECON

10-й ежегодный форум WECON — Электронные платежи и денежные переводы 2018 — пройдет в Москве

20 сентября 2018 года в Москве пройдет форум WECON, посвященный электронным платежам и денежным переводам. В фокусе внимания участников: возможности и риски, связанные с новыми правилами регулирования отрасли, запуск в России Системы Быстрых Платежей, внедрение принципов европейской платежной директивы PSD2, экосистемы электронных платежей и денежных переводов, создание маркетплейсов, главные тенденции в развитии трансграничных платежей и переводов, а также вопросы, связанные с идентификацией пользователей, хранением и безопасностью данных.

Дискуссионный формат позволит всем присутствующим быть не просто пассивными слушателями, но и задать вопросы ключевым персонам Конференции, высказать свое мнение по заявленным темам, обсудить представленные решения, вступать в открытую полемику.

Главной ценностью конференции является сугубо профессиональная аудитория. Все участники — значимые фигуры индустрии. Руководители компаний и представители топ-менеджмента выбирают данную площадку для встреч, обсуждений, поиска новых решений, контактов, партнеров.

Ключевые темы:

• Запуск в России Системы Быстрых Платежей (СБП)

• Внедрение в России принципов европейской платежной директивы PSD2

• Появление на Российском рынке новых платежных сервисов «Pay»

• К чему приведет регулирование деятельности провайдеров технологических сервисов, включая сервисы токенизации

• Как инициатива ЦБ о введении особых требований к иностранным системам денежных переводов скажется на развитии индустрии

• Создание при ЦБ регуляторной песочницы

• Использование номера мобильного телефона вместо реквизитов карты отправителя в P2P переводах

• Смогут ли платежные сервисы через мессенджеры вытеснить оплату услуг с помощью платежных терминалов.

• Предоставление альтернативы наличным в сфере сделок между физическими лицами

• Регулирование в сфере идентификации на основе биометрических персональных данных

• Цифровая идентичность – как использовать информацию о платежах для создания лучшего клиентского опыта.

• Риски для рынка электронных платежей и денежных переводов, которые возникли в связи с санкциями в отношении России

• Создание универсального технологического стандарта онлайн-покупок

И многое другое…

Подробная информация о программе и условиям регистрации на нашем сайте www.4wecon.com

Место проведения: Дизайнерский бизнес-центр NEO GEO (адрес: ул. Бутлерова, д. 17, Москва)

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