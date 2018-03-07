Названа дата проведения юбилейного iForum-2018

25 апреля 2018 в Киеве в десятый раз пройдет iForum — крупнейшая IT-конференция Восточной Европы

За 10 лет iForum стал визитной карточкой украинской IT-сферы и смежных отраслей. Десять лет форум концентрирует рынок на одной площадке, дает старт новым бизнесам, идеям и трендам. Билеты на мероприятие уже в продаже. Читатели PaySpace Magazine могут приобрести билеты со скидкой 10% по промокоду PSM10.

Юбилейный iForum — это:

огромный профессиональный ивент, который 10 лет проводится на волонтерских началах силами активных ИТ-компаний

более 10 тыс посетителей

около 100 компаний-участников экспозоны

10 тематических направлений

более 150 авторитетных спикеров

эксклюзивная зона «Город будущего» — прототип «умного» города с инновационными разработками, которые можно протестировать самостоятельно.

Впервые на iForum-2018:

Новинка №1 — трендовое направление «Блокчейн». Охватит темы применения технологии блокчейн, криптовалют и нового инструмента по привлечению капитала — ICO. Сверхпопулярные сегодня темы можно будет не только прослушать, но и обсудить за кофе.

Новинка №2 — направление Digital Fun. Он аккумулирует все темы цифровых технологий индустрии развлечений: YouTube и стримеры, онлайн-кинотеатры и радиостанции, киберспорт и видеоигры. Настоящий рай для геймеров, разработчиков, авторов и пользователей видеоконтента.

Новинка №3 — финал Первого в Украине конкурса биомедстартапов, регистрация команд на который еще продолжается. Этот конкурс призван рассказать о существовании украинских биомедстартапов и приблизить их к мировой дискуссии об использовании новых технологий в медицине — таких как искусственный интеллект, дополненная реальность, телемедицина, интернет вещей, блокчейн, большие данные и тому подобное.

ВИДЕО — Как прошел iForum-2017

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Направление «Инновации» — приз зрительских симпатий прошлого года — на юбилейном iForum продолжит информировать о последних новинках из мира экспоненциальных технологий в новом формате от команды SingularityU Kyiv.

Устойчивым фаворитом последних лет остается направление «Образовательные технологии будущего». Здесь речь пойдет о новейших подходах в организации персонального и коллективного образования, и эволюции образовательных учреждений.

Направление «Стартапы», где ежегодно обсуждают темы, которые волнуют молодых предпринимателей (инвестиции, стратегии выхода на рынки, экосистемы поддержки стартапов и т.п.), приближается по популярности к «трем китам» iForum: «Бизнес», «Реклама» и «Технологии». Именно с этих направлений десять лет назад стартовала первая конференция. Подробнее о направлениях — на сайте конференци.

Юбилейный iForum не станет исключением — как и в первый раз соберет лучшие компании, компетенции и людей из IT и смежных рынков.

Александр Ольшанский председатель оргкомитета iForum

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ: История iForum в фактах и цифрах — инфографика