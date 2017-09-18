Что такое Blockchain — инфографика

Блокчейн — это распределенная база данных, которая хранится на разных серверах и открывает любому желающему доступ к информации, которая в ней хранится

Эта распределенная база данных хранится и обновляется в режиме реального времени на всех компьютерах, которые подключены к системе.

Как видим, Blockchain позволяет хранить информацию без опасений, что она может быть изменена или утеряна. Ведь доступ ко всем данным можно получить с любого компьютера, подключенного к сети.

Где находится Blockchain?

Распределенное хранение базы данных — основное отличие Blockchain от традиционных хранилищ информации, где информация хранится на одном сервере. Вся база знаний распределена между узлами сети (нодами). Всем участникам сети нет необходимость загружать на свои компьютеры актуальную версию блокчейн — они могут получить доступ к узлу в любое время. Однако при желании базу данных можно скачать.

Как данные попадают в Blockchain?

Главное условие попадания данных в распределенный реестр — подтверждение их подлинности участниками сети. В случае с Bitcoin эту функцию выполняют майнеры. Они проверяют платеж и формируют блок транзакций, который позже записывается в Blockchain навсегда.

Где можно использовать Blockchain?

Блокчейн стал известен благодаря криптовалюте Bitcoin. Однако помимо платежных данных, в сети можно хранить любую другую информацию.

Блокчейн можно использовать в банковской сфере (проект R3, к которому подключилось уже около 80 финансовых учреждений со всего мира), в страховании (для морских грузоперевозок), в автомобильной отрасли (например, в кар-шеринге), в государственных ведомствах (власти Китая намерены внедрить технологию блокчейн в экономику страны).

Blockchain в Украине

В Украине интерес к Blockchain формируется уже на протяжении нескольких лет. А эксперты все чаще утверждают, что Украина — идеальная платформа для развития криптотехнологий. С помощью этой технологии проводят электронные аукционы, В конце прошлого года один из украинских банков объявил о начале работы с электронными деньгами на Blockchain. А НБУ планирует создать криптогривну. Подробнее о реализации технологии блокчейн в украинских проектах читайте в материале.

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