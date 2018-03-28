Платежи и кибербезопасность: в Киеве пройдет EMA Conference

На мероприятии обсудят развитие цифровых платежей и вопросы безопасности

19 апреля 2018 года Украинская межбанковская Ассоциация членов платежных систем «ЕМА» проводит традиционное ежегодное мероприятие XVIII Payments & XI Security EMA Conference, посвященное самым острым и актуальным вопросам развития рынка безналичных платежей и безопасности расчетов. Как обычно, в день конференции будут параллельно работать два потока — по вопросам платежного бизнеса и по вопросам кибербезопасности.

В первом потоке в этом году основными вопросами для обсуждения будут проблемы открытого банкинга, внедрение Европейской платежной директивы (PSD2), внедрение СЭП НБУ 4.0, Bank & Moblie ID и т.д. В потоке по безопасности обсудим экспертизу и процедуры эффективного противодействия платежному мошенничеству в интернете, в том числе актуальные тенденции и разновидности социального инжиниринга, фишинга, вишинга, смишинга, перевода средств Card2Card, Card2Mobile, Mobile2Car, а также взаимодействие финансового сектора, провайдеров связи — поставщиков финансовых услуг и правоохранительных органов.

Конференция пройдет в Киеве, ул. Липковского, 1А, РК «Ультрамарин», 3-й этаж «Оазис.

По вопросам участия звоните (044) 568-58-38, пишите conference@ema.com.ua.!

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Телефонные мошенники атакуют клиентов банков — запись