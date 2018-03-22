Стала известна дата 9-го Международного ПЛАС-Форума

Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2018» состоится в конце мая

Международный ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2018» пройдет 30-31 мая 2018. Подготовка к одному из главных событий весны платежного рынка в самом разгаре!

Майский ПЛАС-Форум посвящен анализу современного состояния и развитию розничного банкинга, платежной индустрии и широкого спектра массовых дистанционных сервисов, включая госуслуги и перспективы их интеграции с коммерческими сервисами.

Спикеры и участники мероприятия обсудят следующие темы:

Новые тренды развития платежной индустрии и банковского ритейла

Смена стратегий

Госрегулирование

Укрупнение и вертикализация рынка

Цифровая трансформация

Удаленная идентификация клиентов

Биометрия и государственная инфраструктура

Как изменится экосистема финансовых услуг?

Вендоры в новой реальности

От конкуренции решениями к конкуренции сервисами

Блокчейн, искусственный интеллект и нейронные сети

Реперные точки банкинга ближайшего будущего

Перспективы без примеси маркетинговых мифов

RegulatoryTechnology (RegTech)

Что ждет рынок от регуляторов?

Киберустойчивость цифровой экономики

Конец локальной обороны

Противостояние коммерческой и политической киберпреступности в национальном масштабе

Финтех и банки в свете PSD2

От песочниц и акселераторов к инфраструктуре обслуживания. Роль и место в торговом ритейле.

В рамках форума параллельно с конференцией будут проходить круглые столы, нетворкинг, а также наиболее представительная выставка оборудования, технологий и бизнес-решений ведущих российских и зарубежных компаний.

ПЛАС-Форум – это идеальная возможность презентовать свои решения и продукты таргетированной аудитории независимо от выбранного Вами формата участия. Успейте занять свое место среди лидеров рынка!

Свое участие в Форуме уже подтвердили:

Генеральный спонсор: Verifone, Nexgo

Главные спонсоры: Ingenico, Gemalto, Thales, DNA Distribution, Солантек, Matica

Партнеры: QIWI, Compass Plus, Intervale, TSYS, ОСТКАРД, CASHOFF, CTC advanced, НоваКард, Криптотех, SZZT, Shenzhen Kaisere Technology, Newcapec Electronics Co., DATAPHONE, SIM2M, СКАНТЕК, Best Quality Design, Z-Card, VisionLabs, JinGuan Tech (Shenzhen) Co., Ltd.

Приглашаем представителей индустрии поделиться своим опытом реализации успешных кейсов, а также выступить с докладами по представленным темам. Подайте заявку, заполнив форму на сайте.

Для того чтобы стать спонсором или партнером Форума, Вы можете подать заявку, заполнив интерактивную форму на сайте мероприятия.

В 2017 году в Форуме приняли участие рекордное количество посетителей — более 1,2 тыс. человек. На конференции выступили свыше 60 спикеров. Партнерами мероприятия стали 56 компаний. Узнайте как прошел ПЛАС-Форум в 2017 году из наших итоговых материалов и фоторепортажа.

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