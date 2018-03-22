Стала известна дата 9-го Международного ПЛАС-Форума

Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2018» состоится в конце мая
Международный ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2018» пройдет 30-31 мая 2018. Подготовка к одному из главных событий весны платежного рынка в самом разгаре!
Майский ПЛАС-Форум посвящен анализу современного состояния и развитию розничного банкинга, платежной индустрии и широкого спектра массовых дистанционных сервисов, включая госуслуги и перспективы их интеграции с коммерческими сервисами.
Спикеры и участники мероприятия обсудят следующие темы:
- Новые тренды развития платежной индустрии и банковского ритейла
- Смена стратегий
- Госрегулирование
- Укрупнение и вертикализация рынка
- Цифровая трансформация
- Удаленная идентификация клиентов
- Биометрия и государственная инфраструктура
- Как изменится экосистема финансовых услуг?
- Вендоры в новой реальности
- От конкуренции решениями к конкуренции сервисами
- Блокчейн, искусственный интеллект и нейронные сети
- Реперные точки банкинга ближайшего будущего
- Перспективы без примеси маркетинговых мифов
- RegulatoryTechnology (RegTech)
- Что ждет рынок от регуляторов?
- Киберустойчивость цифровой экономики
- Конец локальной обороны
- Противостояние коммерческой и политической киберпреступности в национальном масштабе
- Финтех и банки в свете PSD2
- От песочниц и акселераторов к инфраструктуре обслуживания. Роль и место в торговом ритейле.
В рамках форума параллельно с конференцией будут проходить круглые столы, нетворкинг, а также наиболее представительная выставка оборудования, технологий и бизнес-решений ведущих российских и зарубежных компаний.
ПЛАС-Форум – это идеальная возможность презентовать свои решения и продукты таргетированной аудитории независимо от выбранного Вами формата участия. Успейте занять свое место среди лидеров рынка!
Свое участие в Форуме уже подтвердили:
Генеральный спонсор: Verifone, Nexgo
Главные спонсоры: Ingenico, Gemalto, Thales, DNA Distribution, Солантек, Matica
Партнеры: QIWI, Compass Plus, Intervale, TSYS, ОСТКАРД, CASHOFF, CTC advanced, НоваКард, Криптотех, SZZT, Shenzhen Kaisere Technology, Newcapec Electronics Co., DATAPHONE, SIM2M, СКАНТЕК, Best Quality Design, Z-Card, VisionLabs, JinGuan Tech (Shenzhen) Co., Ltd.
Приглашаем представителей индустрии поделиться своим опытом реализации успешных кейсов, а также выступить с докладами по представленным темам. Подайте заявку, заполнив форму на сайте.
Для того чтобы стать спонсором или партнером Форума, Вы можете подать заявку, заполнив интерактивную форму на сайте мероприятия.
В 2017 году в Форуме приняли участие рекордное количество посетителей — более 1,2 тыс. человек. На конференции выступили свыше 60 спикеров. Партнерами мероприятия стали 56 компаний. Узнайте как прошел ПЛАС-Форум в 2017 году из наших итоговых материалов и фоторепортажа.
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