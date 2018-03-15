В Буковеле пройдет блокчейн-конференция Byzantium Talks

Посетители смогут между катанием на лыжах послушать лекции о бизнесе, инвестициях и технологиях от самых крутых блокчейн-энтузиастов

В субботу, 17 марта в Буковеле состоится конференция Byzantium Talks, где в тесном кругу из 99 гостей самые талантливые эксперты в сфере блокчейн поделятся своим опытом, историями и кейсами. Они расскажут, где видят эту технологию в будущем и что стоит о ней знать.

Политика конференции — никакой коммерции. Вам не предложат инвестировать в ICO, купить майнер или поменять свои деньги еще на что-то, как на других крипто-конференциях. Здесь запрещено продавать со сцены, так что вас ждет только предметное, интересное общение и отдых в горах. Формат мероприятия — TED Talks. Интерактивно, доступно, дружелюбно. Можно ехать, даже ничего не зная о блокчейне — за день в дискуссиях вы во всем разберетесь, да и говорить будут на самые разные темы.

На конференции выступят:

Степан Гершуни , биткоин-евангелист, финансовый консультант, делает промышленный майнинг в New Mining Company, член Экспертного совета по законодательному обеспечению развития финансовых технологий в Государственной Думе.

, биткоин-евангелист, финансовый консультант, делает промышленный майнинг в New Mining Company, член Экспертного совета по законодательному обеспечению развития финансовых технологий в Государственной Думе. Максим Орловский , ученый и IT-предприниматель, PhD в нейробиологии. Создает технологии на грани фантастики. Основатель децентрализованного ИИ Pandora Boxchain.

Юра Милютин, ICO-хакер, CEO агентства блокчейн-проектов The 8760, собравшего более $100 млн. для своих клиентов.

, ученый и IT-предприниматель, PhD в нейробиологии. Создает технологии на грани фантастики. Основатель децентрализованного ИИ Pandora Boxchain. Юра Милютин, ICO-хакер, CEO агентства блокчейн-проектов The 8760, собравшего более $100 млн. для своих клиентов. Нестор Дубневич , старший юрист ЮК «Юскутум», эксперт в праве IT и криптовалют. Сооснователь лаборатории юристов для новой экономики lexnet.io и движения за технологии в праве KYIV Legal Hackers.

, старший юрист ЮК «Юскутум», эксперт в праве IT и криптовалют. Сооснователь лаборатории юристов для новой экономики lexnet.io и движения за технологии в праве KYIV Legal Hackers. Николай Связной , руководитель digital-трансформации Apla, экс-гендиректор Kickico, преподаватель Высшей школы экономики, лектор Masterbrand. Внедряет блокчейн в корпорации и государства.

, руководитель digital-трансформации Apla, экс-гендиректор Kickico, преподаватель Высшей школы экономики, лектор Masterbrand. Внедряет блокчейн в корпорации и государства. Антон Занимонец , основатель Iskander.vc и Mermaid, блокчейн-энтузиаст, бизнес-партнер Iconic.

, основатель Iskander.vc и Mermaid, блокчейн-энтузиаст, бизнес-партнер Iconic. Олег Кудренко , блокчейн-евангелист в SingularityU Kyiv, сооснователь дизайн-студии Bachoo и портала Cryptominds.

, блокчейн-евангелист в SingularityU Kyiv, сооснователь дизайн-студии Bachoo и портала Cryptominds. Иван Данишевский , основатель ESM.one — крупнейшего глобального медиа и IT-холдинга о киберспорте. Разработал и запустил аналитический сервис для киберспорта Esports Charts, платформу монетизации стримов Fundy.US и школу стриминга Zeer.tv.

, основатель ESM.one — крупнейшего глобального медиа и IT-холдинга о киберспорте. Разработал и запустил аналитический сервис для киберспорта Esports Charts, платформу монетизации стримов Fundy.US и школу стриминга Zeer.tv. Максим Уперяка , управляющий партнер Byzantium, экс-диджитал-директор Humaniq, занимался продвижением Goldmint, BANKEX, The NAGA Coin.

, управляющий партнер Byzantium, экс-диджитал-директор Humaniq, занимался продвижением Goldmint, BANKEX, The NAGA Coin. Константин Плавник , COO и сооснователь XENA Exchange, эксперт в инвестициях, консультант.

, COO и сооснователь XENA Exchange, эксперт в инвестициях, консультант. Михаил Палеха, CEO и основатель криптовалюты Xronos и геолокационной блокчейн-игры Globula. Владелец Crypto Castle.

Модератором Byzantium Talks / Bukovel станет Дмитрий Крышталь — криптожурналист, основатель CryptoDealers — крупнейшего Youtube-канала о блокчейне в Украине.

В полный пакет входят три дня в Карпатах с трансфером, проживанием на курорте (Radisson Blu Resort Bukovel), скипассом и закрытыми ужинами.

Также участников ожидает афтепати, записи выступлений и еще множество интересного контента.

Где: Radisson Blu Resort Bukovel

Буковель, Ивано-Франковская область, Украина

Почитать больше и купить билет: http://talks.bzntm.com/

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