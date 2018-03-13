В Киеве откроют Blockchain HUB

Официальное открытие центра назначено на четверг, 15 марта
15 марта 2018 года Киев открывает двери для всех крипто-энтузиастов странг СНГ — в столице официально заработает хаб, предназначенный исключительно для блокчейн-проектов.
Организаторы хаба в день открытия обещают провести экскурсию потенциальным резидентам и ко-воркерам — это отличный шанс для команд присоединиться и стать частью комьюнити.
Украинское блокчейн-комьюнити, которое состоит из более чем 3000 активных участников, давно нуждалось в таком пространстве — децентрализованном, креативном и комфортном , чтобы создавать и творить вместе. Новый хаб — это 700 квадратных метров, 4 закрытых офиса, 2 коворкинг-зоны, 2 скайп-комнаты, переговорная комната и конференц-зал на 100 человек. Постоянными резидентами офиса станут крипто-стартапы, биржи, GovTech и Digital Identity проекты, маркетинг-агентства и разработчики.
Кроме того, в coworking-space есть 50 рабочих мест будут доступны для всех желающих ежедневно с 9 до 21.00.
Организаторы Blockchain Hub Kyiv ставят перед собой амбициозные планы поддержки стартапов, создания новых проектов, роста блокчейн-комьюнити и лоббирования интересов украинских крипто-проектов на мировой арене.
В рамках образовательной программы хаба будут проводиться первые на территории СНГ курсы для всех уровней знаний — от новичков до профессионалов. Уже сейчас ведутся переговоры с европейскими университетами по созданию партнерских курсов с аккредитацией и выдачей дипломов. Это отличная возможность получить образование в сфере блокчейн технологий не только для украинцев, но и для студентов из других стран Европы.
Праздничная атмосфера, специальные гости и море приятных сюрпризов для всех гостей:
- 15 марта 2018
- с 18.00 до 21.00
- Киев, Blockchain Hub, ул. Верхний вал, 10.
По всем организационным вопросам открытия Хаба просьба писать на: hello@blockchainhub.one или по телефону: +38 068 632 3563
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