В Киеве откроют Blockchain HUB

Официальное открытие центра назначено на четверг, 15 марта

15 марта 2018 года Киев открывает двери для всех крипто-энтузиастов странг СНГ — в столице официально заработает хаб, предназначенный исключительно для блокчейн-проектов.

Организаторы хаба в день открытия обещают провести экскурсию потенциальным резидентам и ко-воркерам — это отличный шанс для команд присоединиться и стать частью комьюнити.

Украинское блокчейн-комьюнити, которое состоит из более чем 3000 активных участников, давно нуждалось в таком пространстве — децентрализованном, креативном и комфортном , чтобы создавать и творить вместе. Новый хаб — это 700 квадратных метров, 4 закрытых офиса, 2 коворкинг-зоны, 2 скайп-комнаты, переговорная комната и конференц-зал на 100 человек. Постоянными резидентами офиса станут крипто-стартапы, биржи, GovTech и Digital Identity проекты, маркетинг-агентства и разработчики.

Кроме того, в coworking-space есть 50 рабочих мест будут доступны для всех желающих ежедневно с 9 до 21.00.

Организаторы Blockchain Hub Kyiv ставят перед собой амбициозные планы поддержки стартапов, создания новых проектов, роста блокчейн-комьюнити и лоббирования интересов украинских крипто-проектов на мировой арене.

В рамках образовательной программы хаба будут проводиться первые на территории СНГ курсы для всех уровней знаний — от новичков до профессионалов. Уже сейчас ведутся переговоры с европейскими университетами по созданию партнерских курсов с аккредитацией и выдачей дипломов. Это отличная возможность получить образование в сфере блокчейн технологий не только для украинцев, но и для студентов из других стран Европы.

Праздничная атмосфера, специальные гости и море приятных сюрпризов для всех гостей:

15 марта 2018

с 18.00 до 21.00

Киев, Blockchain Hub, ул. Верхний вал, 10.

По всем организационным вопросам открытия Хаба просьба писать на: hello@blockchainhub.one или по телефону: +38 068 632 3563

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