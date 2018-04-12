В Киеве пройдет FinTech Forum 2018

В рамках форума пройдет вручение премии FinAwards 2018

Инновационный парк Unit.city и финансовые сайты Finance.ua и Minfin.com.ua соберут вместе ключевых игроков украинского финтеха и зарубежных экспертов на FinTech Forum 2018. Участники форума поделятся опытом развития финансовых технологий, обсудят инструменты, возможности, вызовы, кейсы и многое другое.

Количество гостей на мероприятии ограничено 300 участниками, чтобы обеспечить всем посетителям качественный нетворкинг с экспертами.

Особый гость форума — главный финтек-эксперт Великобритании, посол по индустрии финансовых сервисов при Правительстве Великобритании, глава независимой ассоциации Innovate Finance и основатель финтек-компании Monitise Аластейр Люкис.

Среди спикеров форума — директор департамента стратегии и реформирования НБУ Михаил Видякин, основатель и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures Виктория Тигипко, управляющий партнер EdenLab Марина Квашнина, заместитель председателя правления Ошадбанка Антон Тютюн, главный менеджер по цифровым вопросам в Международном финансовом центре Астаны Асель Жиенбаева. Всего мы ожидаем участие около 20 председателей правления украинских банков. В форуме также примет участие основатель и владелец Unit City Василий Хмельницкий.

Вы узнаете:

о рисках и возможности открытия внутренних офисов цифровых инноваций для банков

что такое акселеративные программы, скаутинг-технологии

новейшие кейсы блокчейн-технологий и другие разработки, которые могли бы изменить банковский сектор и будущий Финтех-ландшафт.

В конце конференции попробуем исследовать, как Украина может стать страной с безналичной экономикой и какие шаги необходимо для этого осуществить!

Но самое главное — после официальной части форума пройдет вручение премии FinAwards 2018, которая присуждается топ-менеджерам банков за запуск лучших продуктов, технологий и сервисов от сайтов Finance.ua и Minfin.com.ua.

Программа форума и регистрация — здесь.

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19 апреля 2018 г. ждем вас в инновационном парке Unit.city, по адресу: Киев, ул. Дорогожицкая, 1.

Мероприятие проходит при поддержке Fintech компании Kapowai, разработчика инновационных решений в области онлайн банкинга, одного из крупнейших контакт-центров СНГ — Телеконтакт и национального платежного сервиса UAPAY.

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