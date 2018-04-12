Украинский финтех-акселератор назвал требования для новых стартапов

Стали известны основные направления первого корпоративного fintech-aкселератора

В прошлом месяце Radar Tech при поддержке Ukrsibbank BNP Paribas начал прием заявок на участие в новом акселераторе FinTech-стартапов. По итогам сбора заявок, который продлится 3 месяца, организаторы выберут 30 команд, которые будут бороться за право сотрудничать с Ukrsibbank. Сегодня представители акселератора сообщили, каким стартапам будет отдаваться предпочтение.

ТОП-5 перспективных направлений в FinTech:

1. Продукты и сервисы

Новые решения для платежных карт, кредитов, безналичных расчетов.

2. Диджитализация

Диджитал-трансформация каналов и услуг.

3. Банк изнутри

Новые решения для работы с данными, минимизация мошенничества и изучение клиента.

4. Банк как место работы

Создание комфортных условий работы.

5. За рамками традиционного банкинга

Любые решения, которые возможно применять в работе финансовой структуры.

Radar Tech



СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что стартовал всеукраинский конкурс FinTech Challenge 2018. Украинским финтех-стартапам предложили поучаствовать в конкурсе по созданию инновационных финансовых услуг.

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