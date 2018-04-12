Украинский финтех-акселератор назвал требования для новых стартапов

Стали известны основные направления первого корпоративного fintech-aкселератора
В прошлом месяце Radar Tech при поддержке Ukrsibbank BNP Paribas начал прием заявок на участие в новом акселераторе FinTech-стартапов. По итогам сбора заявок, который продлится 3 месяца, организаторы выберут 30 команд, которые будут бороться за право сотрудничать с Ukrsibbank. Сегодня представители акселератора сообщили, каким стартапам будет отдаваться предпочтение.
ТОП-5 перспективных направлений в FinTech:
1. Продукты и сервисы
Новые решения для платежных карт, кредитов, безналичных расчетов.
2. Диджитализация
Диджитал-трансформация каналов и услуг.
3. Банк изнутри
Новые решения для работы с данными, минимизация мошенничества и изучение клиента.
4. Банк как место работы
Создание комфортных условий работы.
5. За рамками традиционного банкинга
Любые решения, которые возможно применять в работе финансовой структуры.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что стартовал всеукраинский конкурс FinTech Challenge 2018. Украинским финтех-стартапам предложили поучаствовать в конкурсе по созданию инновационных финансовых услуг.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назван победитель украинского FinTech-инкубатора OpenBankingLab