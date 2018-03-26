В Украине стартовал новый FinTech-акселератор

Победители FinTech-акселератора получат возможность сотрудничать с Ukrsibbank

Сегодня, 26 марта, Radar Tech при поддержке Ukrsibbank BNP Paribas начал прием заявок на участие в новом акселераторе FinTech-стартапов.

Максим Бахматов

глава правления Radar Tech

Сбор заявок продлится 3 месяца. Затем организаторы выберут 30 команд, которые пройдут преакселерацию — недельный лекционный интенсив от лидеров стартап- и FinTech-отрасли. Из них отберут 10 лучших проектов для прохождения трехмесячной программы развития. Эти проекты будут работать с менторами Ukrsibbank и смогут за это время тестировать решения на базе компании. Победители получат возможность сотрудничать с Ukrsibbank.

Участие в этой акселерационной программе, как и в остальных проектах Radar Tech, будет бесплатным. Для регистрации нужно определить лидера команды, который будет контактным лицом от проекта. Сама команда должна состоять минимум из 2 участников. Все члены команды должны быть совершеннолетними.

Отправить заявку на участие в акселераторе можно по ссылке. Для этого необходимо описать свой проект: какую проблему он решает, какая целевая аудитория, в чем преимущества проекта, какую модель монетизации планируется использовать, какие ресурсы и инвестиции необходимы для разработки продукта и т.д.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что стартовал всеукраинский конкурс FinTech Challenge 2018. Украинским финтех-стартапам предложили поучаствовать в конкурсе по созданию инновационных финансовых услуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назван победитель украинского FinTech-инкубатора OpenBankingLab