В Киеве пройдет конференция IT Infrastructure, Cloud & Security Summit 2018

20 апреля на форуме соберутся ведущие участники и эксперты рынка ИТ

20 апреля 2018 в Киеве соберутся лидеры отрасли информационных технологий, чтобы обсудить актуальные проблемы рынка. Мероприятие состоится по адресу: г. Киев, ул. А. Малышко, 1, гостиница «Братислава».

Какие специалисты будут присутствовать на форуме?

ИТ-директора (СIO), руководители подразделений ИТ-Безопасности (CSO), ИТ-профессионалы и практики, национальные и международные эксперты, ведущие вендоры, ИТ-дистрибуторы и системные интеграторы, поставщики решений, услуг, специального ПО, технологий и инноваций, ЦОД, хостинг и облачные провайдеры, поставщики облачных решений, технологий и сервисов, ИТ-решений для управления бизнесом.

Ознакомиться с деталями и программой мероприятия можно на сайте конференции.

Цель саммита:

собрать в рамках одного мероприятия всех ведущих участников и экспертов рынка ИТ,

проанонсировать и представить вниманию профессионалов и руководителей, принимающих решения, одновременно весь спектр новейших решений, программного обеспечения, технологий и инноваций от ведущих международных и отечественных производителей, поставщиков и интеграторов, а также Облачных и ЦОД провайдеров, поставщиков ИТ-инноваций для управления бизнесом.

способствовать заключению долгосрочных годовых соглашений, получения и расширения компетенции, получения доступа к самым современным передовым технологиям и работающим успешным проектам (кейсам реализованных проектов) в сфере ИТ, информационной безопасности, инфраструктурного построения и модернизации, повышения эффективности и рентабельности, обеспечения непрерывности и устойчивости бизнеса.

Какие решения будут представлены на мероприятии?

Ведущие производители решений и международные эксперты представят вниманию ИТ-профессионалов в корпоративном секторе передовые инновационные решения и кейсы в области построения, модернизации, оптимизации и управления ИТ-инфраструктурой, программное обеспечение, серверные решения, СХД и технологии виртуализации, услуги хостинг и ЦОД операторов, информацию от облачных провайдеров для размещения ИТ-инфраструктуры в облаке, SaaS, PaaS, IaaS, облачные решения, технологии и сервисы, телеком услуги для бизнеса, сетевые решения и технологии, лучшие решения по ИТ-Безопасности для надежной защиты информации и корпоративных данных, решения кибербезопасности, резервного хранения данных, обеспечения непрерывности, защищенности и бесперебойности бизнеса, ИТ-инновации и кейсы для бизнеса, ERP и CRM-решения, решения BI, технологии электронного документооборота, бизнес-анализа и работы с большими массивами данных (BIG DATA), ИТ для управления, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, управления продажами, финансами, контролем и учетом, бизнес-аналитикой, повышения рентабельности и прибыльности.

Программа докладов форума будет дополнена мини-выставкой решений, технологий, ПО, услуг и инноваций для отрасли, которая традиционно является эффективной площадкой деловых коммуникаций, проведения встреч и переговоров, наглядной демонстрации инноваций, появившихся на рынке программных и аппаратных продуктов, сложных технологических и проектных решений, обмена контактами, заключения соглашений о сотрудничестве.

Как зарегистрироваться на мероприятие?

Для участия в конференции обязательны предварительная регистрация по ссылке и подтверждение участия от организаторов. Для

Среди возможных вариантов сотрудничества — выступление с докладом, промо-место, участие в мини-выставке, размещение логотипа компании как партнера форума и другие форматы. Условия участия можно уточнить у организаторов.

Контакты организаторов:

Компания «Бизнес Саммит»

Тел.: +38 (044) 383-56-43, 383-61-95

E-Mail: info@summitbiz.com.ua

www.summitbiz.com.ua

Подписка на информацию о событиях Компании «Бизнес Саммит» в Facebook: http://facebook.com/summitbiz

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