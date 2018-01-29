В Киеве пройдет конференция «Криптовалюты. Новые вызовы для финансовых институтов»

Мероприятие будет проводиться в новом формате непринужденного нетворкинга

8 февраля 2018 состоится конференция ACI — Ukraine на тему «Криптовалюты. Новые вызовы для финансовых институтов». Место проведения: Концерт-холл «Оазис», Киев, ул. Митрополита Василия Липковского, 1А.

В рамках мероприятия участники получат возможность открыто делиться знаниями, спорить и доказывать свое мнение. В рамках конференции запланированы дискуссионные платформы, выступления ведущих экспертов криптоиндустрии, представителей регулятора, блокчейн-предпринимателей, разработчиков, основателей стартапов, инвесторов, юристов, представителей профильных СМИ и крипто — энтузиастов.

На конференции будут обсуждаться основные аспекты индустрии: сложности и особенности проведения ICO, советы, в какие проекты инвестировать криптовалюту, особенности майнинга, рекомендации как заработать на цифровой валюте и многие другие вопросы.

Спикеры мероприятия:

Андрей Великий (Executive Partner в iguards.net)

Андрей Соболь (Founder Pandora Boxchain)

Артем Афян (Управляющий партнер в ЮК «Юскутум»)

Виталий Шапран (Член Украинского общества финансовых аналитиков)

Диана Голанова (Counsel Asters)

Эмал Бахтари (Руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков НБУ)

Евгений Лоза (Независимый финансовый аналитик TOP-1 по версии TradingView )

Игорь Порох (COO iTuber Аналитик и трейдер)

Михаил Чобанян (Основатель биржи Kuna.io и Blockchainhu)

Назар Полывка (Соучредитель, партнер Axon Partners)

Наталья Мамченко (Главный редактор в «Судебно-юридическая газета»)

Алексей Свирид (Hotmine)

Роман Кравченко (CEO 482.solutions, CTO REMME)

Руслан Чернолуцкий (Адвокат, доктор юридических наук, старший партнер адвокатской фирмы «Катеринчук, Моор и партнеры » (г. Киев); партнер консалтингового агентства «Legal Block Bit»)

Руслан Черный (Шеф-редактор Финансовый клуб)

Станислав Подъячев (Управляющий партнер Blockchain Lab, Основатель Blockchain Art Hackathon)

Сергей Бондаренко (Senior Manager, Digital Innovations, Deloitte Ukraine)

Сергей Скабелкин (Соучредитель FinTech Cluster в Україні)

Сергей Варнаков (First Ukrainian International Bank, PJSC)

Юлия Спорыш (СЕО и соучредитель CoinIndex.agency)

Посетить конференцию будет полезно тем, кто связан с тематикой блокчейн и финтех, банковским делом, финансами, IT-индустрией, предпринимательством, а также всем, кто интересуется глобальными инновационными трендами.

Для профессионалов — это площадка, на которой возможно заключить соглашения и найти новых партнеров. Для новичков — возможность влиться в криптоиндустрию, узнать особенности и найти для себя менторов.

Узнайте, как на этом зарабатывают миллионы: получите вдохновляющие идеи и найдите новые возможности для развития бизнеса.

Ознакомиться с условиями участия и подробной программой мероприятия можно на официальном сайте: http://cryptocon.org.ua/

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