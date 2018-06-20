В Киеве пройдет конференция о доставке в e-commerce — eDeliveryDay

eDeliveryDay — это более 250 участников, 2 информационных потока и более 15 актуальных тем

12 июля в OMNI Campus (ВДНХ) состоится eDeliveryDay — профессиональное событие для компаний, которые формируют инфраструктуру рынка доставки в e-commerce. В преддверии активного бизнес-сезона на одной площадке соберутся интернет-магазины, поставщики технологий и решений, а также сами логистические компании.

Артем Рудько

руководитель Ukrainian E-commerce Expert

Какие темы обсудят на eDeliveryDay:

«Последняя миля» логистики. Разберем новые способы и сервисы. Обсудим, как составить эффективный микс для увеличения покрытия и минимизации затрат;

Разберем новые способы и сервисы. Обсудим, как составить эффективный микс для увеличения покрытия и минимизации затрат; Критерии оценки качественной доставки: правила для блиц-проверки эффективности;

правила для блиц-проверки эффективности; Автоматизация складского учета и транспортной логистики. Обсудим, как существенно снизить издержки на обработку и хранение заказов, как сделать свой склад «меньше», как учитывать и автоматизировать процесс учета остатков;

Обсудим, как существенно снизить издержки на обработку и хранение заказов, как сделать свой склад «меньше», как учитывать и автоматизировать процесс учета остатков; Доставка по подписке. Удалось ли Amazon Prime превратить модный тренд в эффективный бизнес;

Удалось ли Amazon Prime превратить модный тренд в эффективный бизнес; Своя доставка VS логистика на аутсорсинге. Особенности доставки ювелирных изделий, мебели и предметов роскоши;

Особенности доставки ювелирных изделий, мебели и предметов роскоши; Омниканальная логистика. Взаимодействие отдельных каналов для удовлетворения потребности конечного клиента;

Взаимодействие отдельных каналов для удовлетворения потребности конечного клиента; Каким образом организовывается возврат на маркетплейсах. Как логистические операторы помогают в возврате товаров;

Как логистические операторы помогают в возврате товаров; Как блокчейн и искусственный интеллект изменят логистику? Какие направления будут наиболее востребованы украинским рынком?

Какие направления будут наиболее востребованы украинским рынком? Смарт-контракты: как использовать и насколько надежны для логистики в e-commerce

как использовать и насколько надежны для логистики в e-commerce Защита персональных данных: изменения в Украине после принятия GDPR (General data protection regulation). Как этот документ повлияет на работы украинских логистических компаний

изменения в Украине после принятия GDPR (General data protection regulation). Как этот документ повлияет на работы украинских логистических компаний Электронная товарно-транспортная накладная, как ее введение повлияет на рынок логистики.

В числе спикеров конференции: Сергей Пашковский, директор по развитию 4Servise; Дмитрий Козлов, Исполнительный директор «Ассоциации профессионалов по управлению персоналом HRFORUM»; Иван Данишевский, руководитель ESM.one; Нестор Дубневич, Senior Associate at Juscutum Attorneys Association; Юрий Павленко, директор по логистике INTERTOP UKRAINE, Кира Назарькова, директор Денка Логистик и другие.

12 июля Вас ожидает не только насыщенный день презентаций и кейсов, но и выставка. Всего за 1 день у вас будет возможность встретиться с ведущими логистическими и технологическими компаниями и познакомиться с их обновленными решениями и лично протестировать новинки.

Подробнее о событии читайте на https://www.edeliveryday.com.ua

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