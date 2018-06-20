В Киеве пройдет конференция о доставке в e-commerce — eDeliveryDay

eDeliveryDay — это более 250 участников, 2 информационных потока и более 15 актуальных тем
12 июля в OMNI Campus (ВДНХ) состоится eDeliveryDay — профессиональное событие для компаний, которые формируют инфраструктуру рынка доставки в e-commerce. В преддверии активного бизнес-сезона на одной площадке соберутся интернет-магазины, поставщики технологий и решений, а также сами логистические компании.
Какие темы обсудят на eDeliveryDay:
- «Последняя миля» логистики. Разберем новые способы и сервисы. Обсудим, как составить эффективный микс для увеличения покрытия и минимизации затрат;
- Критерии оценки качественной доставки: правила для блиц-проверки эффективности;
- Автоматизация складского учета и транспортной логистики. Обсудим, как существенно снизить издержки на обработку и хранение заказов, как сделать свой склад «меньше», как учитывать и автоматизировать процесс учета остатков;
- Доставка по подписке. Удалось ли Amazon Prime превратить модный тренд в эффективный бизнес;
- Своя доставка VS логистика на аутсорсинге. Особенности доставки ювелирных изделий, мебели и предметов роскоши;
- Омниканальная логистика. Взаимодействие отдельных каналов для удовлетворения потребности конечного клиента;
- Каким образом организовывается возврат на маркетплейсах. Как логистические операторы помогают в возврате товаров;
- Как блокчейн и искусственный интеллект изменят логистику? Какие направления будут наиболее востребованы украинским рынком?
- Смарт-контракты: как использовать и насколько надежны для логистики в e-commerce
- Защита персональных данных: изменения в Украине после принятия GDPR (General data protection regulation). Как этот документ повлияет на работы украинских логистических компаний
- Электронная товарно-транспортная накладная, как ее введение повлияет на рынок логистики.
В числе спикеров конференции: Сергей Пашковский, директор по развитию 4Servise; Дмитрий Козлов, Исполнительный директор «Ассоциации профессионалов по управлению персоналом HRFORUM»; Иван Данишевский, руководитель ESM.one; Нестор Дубневич, Senior Associate at Juscutum Attorneys Association; Юрий Павленко, директор по логистике INTERTOP UKRAINE, Кира Назарькова, директор Денка Логистик и другие.
12 июля Вас ожидает не только насыщенный день презентаций и кейсов, но и выставка. Всего за 1 день у вас будет возможность встретиться с ведущими логистическими и технологическими компаниями и познакомиться с их обновленными решениями и лично протестировать новинки.
Подробнее о событии читайте на https://www.edeliveryday.com.ua
Генеральный партнер: «Нова Пошта»
Партнеры: UAPAY, 25h8.com, Документ.Онлайн, DELIVERY.
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Информационные и медиапартнеры: Logist.FM
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