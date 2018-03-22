В Киеве пройдет конференция PAYMENTS2020

Сегодня цифровую трансформацию претерпевают все сферы нашей жизни

5 июня 2018 года в Киеве компания BUSINESS-FORMAT и Журнал «ФУЭТЕ» проведут II Международную Конференцию «PAYMENTS2020: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ». Мероприятие состоится в отеле «Козацкий стан».

Конференции-2018 необходимо посетить: Топ-менеджерам и руководителям, кто имеет отношение к сфере платежей и платёжных технологий, и, в первую очередь, специалистам профильных подразделений (розничного, мобильного, карточного бизнеса, е-commerce, платёжных систем, развития продуктов), а также департаментов продаж, развития, безопасности, лояльности и руководителям банковских учреждений, интеграторам, сервис-провайдерам, мобильным и почтовым операторам, представителям торгово-сервисных сетей.

Коротко о событии. Сегодня цифровую трансформацию претерпевают все сферы нашей жизни. Бурно меняется платёжная отрасль – платёжные карты, революционные пару десятков лет назад, постепенно сдают позиции электронным и мобильным платежам. На рынок выходят новые игроки – интеграторы платежей, сервис-провайдеры, мобильные и почтовые операторы. Электронные деньги, криптовалюты, носимые и подключённые устройства (IoT) становятся обыденными явлениями нашей жизни. Большими темпами растёт электронная коммерция и важнейшим аспектом становится её безопасность. Finthech, динамично развиваясь, подстёгивает банки, не позволяя им быть медлительными. На конференции пойдет речь об инновациях и новых трендах в сфере платежей, а именно:

Основные темы конференции:

Что нового в законодательном регулировании сферы платежей на Европейском и Украинском финансовом рынке?

Платежные тренды в эпоху DIGITAL – новый взгляд

Доверие и безопасность при работе в омниканальной платежной экосистеме

API, Fintech, стартапы – возможности для банков

Токенизация, мобильные кошельки – комфорт и безопасность

Перспективы развития карточного бизнеса с учетом клиенториентированности

E-commerce и мобильная коммерция

Денежные переводы – ландшафт рынка, игроки, тренды

Прорывные ABC-технологи – искусственный интеллект, Big Data, облачные решения: когда и куда инвестировать?

Особенности развития платежей cashless в Украине

Мультифункциональные платежные карты, оплата в транспорте, приложение ID – как сделать бизнес прибыльным?

Участие в конференции — отличный способ установить прочные деловые контакты, найти новых партнеров, клиентов и ощутить радость от общения в кругу единомышленников!

Контакты Организаторов:

«Бизнес-Формат» тел./факс: +38(056) 375-72-80 (81,82,03), office@business-format.com.ua, www.business-format.com.ua

Журнал «ФУЭТЕ» +38 (044) 525-11-32 +38, (067) 23-880-72, +38 (050) 312-96-62 или по е-mail:tatyana@fuete.info, amid4@ua.fm, www.fuete.info

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