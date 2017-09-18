В столице пройдет Blockchain Summit Kyiv 2017

Конференция пройдет 25 ноября в Киеве и будет интересна для Blockchain и FinTech экспертов

Blockchain Summit Kyiv 2017 — это место встречи более 20 мировых экспертов из сферы криптовалют и Blockchain и 600 участников. Детали на сайте: http://blockchainsummit.com.ua/

Многие люди хоть раз слышали о криптовалютах, но использовать их в повседневной жизни решаются далеко не все. Причина, как правило, одна: пользователи не знают, как работают эти финансовые сервисы.

Конференция будет интересна для Blockchain и FinTech экспертов, blockchain-разработчиков, инвесторов, предпринимателей, финансистов, банков, специалистов по законодательству, представителей платежных систем, правительственных организаций, страховых и финансовых компаний, а также blockchain-энтузиастов, которые уже знают о преимуществах новой технологии.

В рамках конференции будет представлено 2 потока:

Финансовый

Вы узнаете как использовать Blockchain в финансовой сфере и как зарабатывать с помощью этой технологии.

— Как с помощью криптовалют увеличить своё состояние

— Что такое ICO и как стать его участником

— Будущее домашнего майнинга и промышленного

— Как использовать криптовалюты в своём бизнесе

— Юридические аспекты криптовалют и Blockchain

— Какие тренды и будущее Blockchain, Bitcoin и ICO

Технический

Эксперты расскажут и покажут вам технические аспекты разработки продуктов на Blockchain.

— Как правильно настроить майнинг дома?

— Промышленный майнинг (для тех у кого минимум 50 единиц оборудования)

— Как и куда выводить заработанные с помощью майнинга криптовалюты

— Какие комплектующие использовать для сборки

— Как мониторить большое количество ферм для майнинга

Первые спикеры уже подтвердили своё участие!

Дмитрий Мачихин — Bitcoin entrepreneur since 2012, blockchain consultant, networker, co-founder Eberhard Lindfordt

Юрий Котляров — Партнёр, руководитель ТМТ практики, JUSCUTUM Legal engineering

Станислав Подъячев — Основатель btcu.biz

Дмитрий Крышталь — CEO украинского филиала A2B.Direct

Александр Момот — CEO Remme, BDM Hotmine, Bitcoin Foundation Ukraine Board member

Андрей Великий — Управляющий партнер инвестиционной группы iguards.net

Jan Keil — VP маркетинг в Infopulse

Анатолий Каплан — Основатель ForkLog

Назар Поливка — Сo-founder, partner at Axon.Partners

Лаша Антадзе — Founder at Shelf.Network

Ждём вас 25 ноября в концерт-холле “Оазис” в Киеве.

Купить билеты: http://blockchainsummit.com.ua/#Tickets

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