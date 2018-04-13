Все о госзакупках: 25 апреля состоится VI Forum Zakupki

Посетить шестой всеукраинский Forum Zakupki можно онлайн из любой точки мира

Forum Zakupki — самое масштабное событие в Украине о государственных и коммерческих закупках, где представители бизнеса и государства обмениваются опытом. В форуме примут участие 18 спикеров — экспертов от бизнеса и государства. Участники получат инсайдерскую информацию об изменениях в законодательстве, допороговых закупках, малой приватизации.

Участники поделятся опытом создания эффективных электронных торгов, расскажут, как избегать распространенных ошибок при участии в тендерах, как покупать и выгодно продавать.

Часть докладов будет посвящена аукционам, на которых можно купить или арендовать государственные и коммерческие материальные и нематериальные активы.

Forum Zakupki будет полезен:

руководителям бизнеса

опытным и начинающим предпринимателям-поставщикам

закупщикам государственных организаций и коммерческих компаний.

Спикеры Forum Zakupki:

Алексей Выскуб – первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины;

Василий Задворный – директор ДП ProZorro;

Надежда Бигун – директор департамента конкурсных торгов ПАО «Укрпошта»;

Алексей Соболев – руководитель проекта ProZorro.Продажі;

Светлана Панаиотиди – государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины

Иван Лахтионов – проектный менеджер Transparency International Ukraine, координатор DoZorro;

Оксана Ферчук – руководитель площадки Zakupki.Prom.ua;

Алексей Иванкин – руководитель Opendatabot;

Александр Никитенков – партнер юридической компании «Правое Дело»

Александр Николенко – заместитель главы правления АО «ТАСКОМБАНК».

…а также юристы, представители проектов коммерческих и государственных торгов, эксперты по цифровым сервисам и другие.

Каждый участник форума получит ссылку на онлайн-трансляцию, видеозаписи выступлений всех спикеров, презентации лекторов и сертификат участника. Зарегистрироваться на Forum Zakupki можно по ссылке.

Организатор форума Zakupki.Prom.ua – площадка-участник системы публичных электронных закупок ProZorro, системы электронных государственных торгов ProZorro.Продажі и открытой системы коммерческих торгов RIALTO. B2B/B2G-проект EVO. На Zakupki.Prom.ua государственные органы и госпредприятия, а также коммерческие компании объявляют свои тендеры и аукционы, а представители бизнеса и физлица подают предложения и принимают участие в торгах.

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