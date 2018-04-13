Все о госзакупках: 25 апреля состоится VI Forum Zakupki

Посетить шестой всеукраинский Forum Zakupki можно онлайн из любой точки мира
Forum Zakupki — самое масштабное событие в Украине о государственных и коммерческих закупках, где представители бизнеса и государства обмениваются опытом. В форуме примут участие 18 спикеров — экспертов от бизнеса и государства. Участники получат инсайдерскую информацию об изменениях в законодательстве, допороговых закупках, малой приватизации.
Участники поделятся опытом создания эффективных электронных торгов, расскажут, как избегать распространенных ошибок при участии в тендерах, как покупать и выгодно продавать.
Часть докладов будет посвящена аукционам, на которых можно купить или арендовать государственные и коммерческие материальные и нематериальные активы.
Forum Zakupki будет полезен:
- руководителям бизнеса
- опытным и начинающим предпринимателям-поставщикам
- закупщикам государственных организаций и коммерческих компаний.
Спикеры Forum Zakupki:
Алексей Выскуб – первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины;
Василий Задворный – директор ДП ProZorro;
Надежда Бигун – директор департамента конкурсных торгов ПАО «Укрпошта»;
Алексей Соболев – руководитель проекта ProZorro.Продажі;
Светлана Панаиотиди – государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины
Иван Лахтионов – проектный менеджер Transparency International Ukraine, координатор DoZorro;
Оксана Ферчук – руководитель площадки Zakupki.Prom.ua;
Алексей Иванкин – руководитель Opendatabot;
Александр Никитенков – партнер юридической компании «Правое Дело»
Александр Николенко – заместитель главы правления АО «ТАСКОМБАНК».
…а также юристы, представители проектов коммерческих и государственных торгов, эксперты по цифровым сервисам и другие.
Каждый участник форума получит ссылку на онлайн-трансляцию, видеозаписи выступлений всех спикеров, презентации лекторов и сертификат участника. Зарегистрироваться на Forum Zakupki можно по ссылке.
Организатор форума Zakupki.Prom.ua – площадка-участник системы публичных электронных закупок ProZorro, системы электронных государственных торгов ProZorro.Продажі и открытой системы коммерческих торгов RIALTO. B2B/B2G-проект EVO. На Zakupki.Prom.ua государственные органы и госпредприятия, а также коммерческие компании объявляют свои тендеры и аукционы, а представители бизнеса и физлица подают предложения и принимают участие в торгах.
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