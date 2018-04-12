Всемирный банк объявил первый тендер на ProZorro

В системе ProZorro объявили первый тендер на средства Всемирного банка в Украине

6 апреля 2018 в системе ProZorro объявили первый тендер для проектов, которые воплощаются на средства Всемирного банка. Теперь закупки будут проходить открыто и их ход можно будет проконтролировать с момента объявления тендера до подписания договора с победителем. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины.

В августе 2017 Всемирный банк завершил проверку функционала ProZorro. Анализ показал, что система соответствует общепринятым требованиям о проведении электронных закупок с использованием механизмов электронных реверсивных аукционов. В результате проведенной оценки Всемирный банк дал положительное заключение по использованию ProZorro по методам закупок «Закупки в свободной торговле» и «Национальные конкурсные торги».

Максим Нефедов

первый заместитель Министра экономического развития и торговли

Международные финансовые организации, включая Всемирный банк, выделяют значительные средства на приобретение товаров, услуг и работ в рамках проектов, которые они финансируют в Украине. Некоторые из этих закупок отражаются на портале prozorro.gov.ua в разделе «Новости», но через систему ProZorro до сих они не проводились. Всемирный банк выделяет деньги конкретным заказчикам, например городским или областным советам, поэтому вполне понятно желание выбирать победителей тендеров прозрачно и с максимальной конкуренцией.

Кроме понятного и прозрачного процесса закупки и повышение конкуренции, эксперты Всемирного банка отметили преимущества модуля бизнес аналитики bi.prozorro.org, в котором можно не только посмотреть статистику, но и подготовить различные аналитические отчеты. Кроме этого, преимуществом считается также возможность общения между участниками и заказчиком в режиме онлайн чата в течение периода уточнений. Сейчас потенциальные участники вынуждены ставить вопрос в письмах-запросах и получать ответ таким же образом.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что за год бизнес продал государству товаров и услуг на миллиарды гривен. После вступления в силу Закона “О публичных закупках” органы государственной власти и госпредприятия обязаны проводить все сверхпороговые закупки онлайн.

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