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PaySpaceMagazine

Всемирный банк объявил первый тендер на ProZorro

12.04.2018 11:47

В системе ProZorro объявили первый тендер на средства Всемирного банка в Украине

Всемирный банк будет пользоваться системой ProZorro для закупок в Украине. Фото: asvis.it

6 апреля 2018 в системе ProZorro объявили первый тендер для проектов, которые воплощаются на средства Всемирного банка. Теперь закупки будут проходить открыто и их ход можно будет проконтролировать с момента объявления тендера до подписания договора с победителем. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины.

В августе 2017 Всемирный банк завершил проверку функционала ProZorro. Анализ показал, что система соответствует общепринятым требованиям о проведении электронных закупок с использованием механизмов электронных реверсивных аукционов. В результате проведенной оценки Всемирный банк дал положительное заключение по использованию ProZorro по методам закупок «Закупки в свободной торговле» и «Национальные конкурсные торги».

Для нас честь, что уважаемые международные организации готовы вместо собственных процедур использовать украинские национальные процедуры. Несколько лет назад эта новость могла бы показаться шуткой, но сегодня первые закупки для проектов Всемирного банка уже в ProZorro. Мы будем очень рады, если другие международные организации и доноры выразят желание закупать онлайн через систему. Я уверен, что это только облегчит их жизнь
Максим Нефедов
первый заместитель Министра экономического развития и торговли 

Международные финансовые организации, включая Всемирный банк, выделяют значительные средства на приобретение товаров, услуг и работ в рамках проектов, которые они финансируют в Украине. Некоторые из этих закупок отражаются на портале prozorro.gov.ua в разделе «Новости», но через систему ProZorro до сих они не проводились. Всемирный банк выделяет деньги конкретным заказчикам, например городским или областным советам, поэтому вполне понятно желание выбирать победителей тендеров прозрачно и с максимальной конкуренцией.

Кроме понятного и прозрачного процесса закупки и повышение конкуренции, эксперты Всемирного банка отметили преимущества модуля бизнес аналитики bi.prozorro.org, в котором можно не только посмотреть статистику, но и подготовить различные аналитические отчеты. Кроме этого, преимуществом считается также возможность общения между участниками и заказчиком в режиме онлайн чата в течение периода уточнений. Сейчас потенциальные участники вынуждены ставить вопрос в письмах-запросах и получать ответ таким же образом.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что за год бизнес продал государству товаров и услуг на миллиарды гривен. После вступления в силу Закона “О публичных закупках” органы государственной власти и госпредприятия обязаны проводить все сверхпороговые закупки онлайн.

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Рубрики: БанкиНовостиУкраина
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