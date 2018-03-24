Смарт-контракт — это электронный протокол, необходимый для регулирования самоисполняемых контрактов на блокчейне

Смарт-контракты предназначены для заключения и исполнения договора. Они позволяют совершать надежные транзакции и операции без третьих сторон, причем эти операции являются прослеживаемыми и необратимыми. Смарт-контракты содержат всю информацию об условиях договора и автоматически выполняют все предусмотренные действия. Они могут использоваться в логистике, банкинге, сделках с недвижимостью, менеджменте и других сферах.

Как работают смарт-контракты?

Сначала активы и условия контракта записываются в виде кода и вносятся в блок на блокчейне. Этот контракт распределяется и копируется несколько раз между узлами платформы. После срабатывания триггера контракт выполняется в соответствии с указанными условиями. Программа автоматически проверяет выполнение обязательств.

Принцип работы смарт-контрактов:

Инициированная транзакция (перевод криптовалюты, передача информации и пр.) пересылается в компьютерную сеть равноправных узлов (нод)

Сеть нод подтверждает транзакцию и статус пользователя

Транзакция объединяется с другими транзакциями и формирует новый блок, занимающий уникальное место в блокчейне и не поддающийся изменениям

После этого транзакция считается завершенной.

Что нужно, чтоб создать смарт-контракт?

Предмет договора — программа должна иметь доступ к товарам или услугам по контракту

Цифровая подпись — все участники инициируют соглашение, подписывая договор своими секретными ключами

Условия договора — условия смарт-контракта имеют форму точной последовательности операций. Все участники должны подписать эти условия

Децентрализованная платформа — смарт-контракт записывается в блокчейн и распределяется среди узлов платформы

Преимущества и недостатки смарт-контрактов

Смарт-контракты используют все преимущества технологии блокчейн. Они предоставляют:

Безопасность — смарт-контракт зашифрован и распределен между узлами. Это гарантирует, что он не будет потерян или изменен без вашего разрешения.

— смарт-контракт зашифрован и распределен между узлами. Это гарантирует, что он не будет потерян или изменен без вашего разрешения. Экономия и скорость — большинство процессов автоматизированы, большинство посредников — устранены.

— большинство процессов автоматизированы, большинство посредников — устранены. Стандартизация — существует широкий спектр различных смарт-контрактов. Можно выбрать любой и изменить его в соответствии со своими потребностями.

Однако у технологии есть и свои недостатки:

Человеческий фактор — код пишут люди, а они могут ошибаться. Если смарт-контракт попал в блокчейн, он не может быть изменен.

— код пишут люди, а они могут ошибаться. Если смарт-контракт попал в блокчейн, он не может быть изменен. Неопределенный правовой статус — в настоящее время смарт-контракты не регулируются никаким правительством.

— в настоящее время смарт-контракты не регулируются никаким правительством. Расходы на внедрение — смарт-контракты не могут выполняться без программирования.

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