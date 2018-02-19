Что FinTech может предложить миру игровых инноваций?

Глобальный iGaming развивается и создает новые способы монетизации

Индустрия игр в 2017 году заработала $108 млрд, а это значительно больше, чем отдельные отрасли мировой промышленности или, к примеру, ВВП Украины. Геймеры — аудитория, которая без опаски платит онлайн за свое развлечение.

Команда платежного агрегатора Interkassa на прошлой неделе посетила одно из самых масштабных европейских игровых шоу — ICE Totally Gaming 2018 в Лондоне.

Редакция PaySpace Magazine узнала у Яна Клочко, СЕО Tranzzo (технический партнер группы компаний Interkassa), о конференции ICE 2018 и возможностях интегрировать платежный бизнес в игровую индустрию.

Зачем платежному агрегатору участие в ивентах, посвященных игорному бизнесу?

В первую очередь, это нетворкинг, погружение в индустрию, потенциальное сотрудничество с крупными разработчиками iGaming. Как международная система приема платежей, Tranzzo не использует стандартные подходы к работе с рынком и не ограничивает круг клиентов рынком eCommerce.

Ян Клочко

СЕО Tranzzo

ICE Totally Gaming 2018 привлек внимание 30 000 самых инновационных онлайн и оффлайн игровых операторов, провайдеров и дизайнеров. Мы заинтересованы в том, чтоб игровые операторы были нашими клиентами и не могли пропустить событие такого масштаба. Трехдневная конференция задействовала все сектора игорного бизнеса: от казуальных игр до социального гемблинга.

Какие основные тренды проникновения FinTech в iGaming?

Для себя мы отметили 3 основных онлайн-направления: социальный скоринг, биометрические оплаты, использование blockchain-технологий. Эти же тенденции мы заметили на конференции Gamescom в августе 2017 года. Давайте расскажу об этом подробнее:

социальный скоринг, как инновационный инструмент оценки платежеспособности геймеров и увеличения доходов для игровых платформ

В процессе оценки и сегментации юзеров появилось понятие социального скоринга. Предоставляя такой инструмент игровым компаниям, FinTech позволяет расширить данные пользовательской базы для идентификации и работы с клиентом.

Ян Клочко СЕО Tranzzo

Таким образом, тарифный план для игрока из индийской провинции, который зашел в игру через Windows, будет отличаться от американца, использующего iOS. Назначение профилирования пользователей и социального скоринга — в создании более безопасной среды для онлайн-бизнеса, а также для роста доходов игровых компаний.

альтернативные способы оплаты на основе биометрии, интегрированные на мобильных игровых платформах

Безусловно, рынок развивается быстро и разрабатывает ряд интересных биометрических решений. Считыванием отпечатка пальца уже никого не удивишь, а вот распознавание сетчатки глаза или идентификация голоса игрока — совсем другое дело.

Ян Клочко CEO Tranzzo

Пользователю лучше моргать, чтобы подтвердить, что он живой человек, а не статическое фото. Это тоже элемент игры, который интересен юзерам. В целом, сектор мобильных платежей начинает предлагать все большее число заменителей стандартным кредитным картам, тенденция будет развиваться в долгосрочной перспективе.

технология Blockchain в регулировании ставок

Внедрение технологии Blockchain в азартные игры оказало значительное влияние на отрасль. Блокчейн предоставляет беспрецедентную возможность онлайн-казино и платформам ставок для регулирования ключевых операций с использованием смарт-контрактов.

Случайные числа и выплаты могут быть управляемыми интеллектуальными контрактами, которые полностью публичны и реализуются в блок-цепочке Ethereum. Теперь игроки могут видеть все: транзакции, суммы, ставки, причины перемещения транзакций и, что самое важное, механизм случайности. Если бы казино либо лотерея попытались подстроить вероятности, это было бы немедленно выявлено пользователем.

Использование криптоконверсий для работы в домене азартных игр стало популярной практикой как для основных, так и для альтернативных платежных систем.

Технология Blockchain медленно проникает в разные сферы нашей жизни. Думаю, что можем возлагать большие надежды на то, что она поменяет привычные нам вещи навсегда.

Каков уровень конкуренции платежных систем в секторе игорного рынка?

Существует множество систем приема платежей, но не все они подходят для игрового бизнеса. Не каждый агрегатор готов адаптировать свой продукт именно под эту нишу. iGaming имеет повышенные риски и потому требует максимального уровня безопасности. Особенности заключаются в приеме платежей и обратных выплатах, в мониторинге транзакций и конвертации валют. В зависимости от географии iGaming-клиента, варьируется тип платежного решения и методы оплаты.

Ян Клочко

СЕО Tranzzo

Аналитики прогнозируют, что к концу 2018 года доходы игровой индустрии поднимутся еще на 11-12% и достигнут рекордных $120 млрд. Предлагаю нам вместе с PaySpace Magazine следить за рынком iGaiming, как одной из самых привлекательных и инновационных индустрий для проникновения FinTech.

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