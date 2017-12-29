Блокчейн-платформа TheWorldNews.net уличила CNN во лжи, а Le Mond в манипуляции контентом

Вчера в Твиттере theworldnews.net появился отчет о работе проекта. В нем проиллюстрировано, как мировые СМИ манипулируют массами. В большом интервью Александр Шевченко, президент хоккейного клуба «Кривбасс», вдохновитель и первичный инвестор theworldnews.net, рассказал об этом проекте.

Александр, расскажите, откуда появилась идея СМИ на Blockchain?

Я, как и все, долго присматривался к биткоину, начал читать форум БТТ (Bitcoin Talk), тематические новости, и все больше погружаться в криптосообщество. Идея пришла сама собой, ведь проблема фейковых новостей сегодня — номер один в мире. Несколько дней назад Папа римский Франциск раскритиковал журналистов, которые вытаскивают на свет старые скандалы и делают сенсации из новостей. Назвав подобные действия серьезным грехом, который вредит всем вовлеченным в ситуацию.

Выражение fake news (фейковые новости) стало «фразой года» по версии одного из ведущих словарей английского языка – Collins English Dictionary. А редакция Оксфордского словаря выбрала слово «постправда» (post-truth) почетным «словом 2016 года».

Этот термин, который стал стандартным в обиходе 2017, описывает обстоятельства, в которых объективные факты менее важны для формирования общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям. Боюсь показаться нескромным, но известный ведущий Матвей Ганапольский когда-то назвал меня в прямом эфире News One «украинским Илоном Маском» за простые, но очень понятные и легко реализуемые решения тех или иных проблем.

Дальше идея начала развиваться, обрастать новым функционалом, и проект стал расти в геометрической прогрессии.

Вы хотели инвестировать в биткоин?

Нет, меня он не интересовал, интересовала технология блокчейн, на которой построен биткоин. Чем глубже я вникал — тем больше понимал, что это нечто фантастическое, что перевернет мир во всех отраслях экономики и будет применяться даже там, где в этом нет необходимости.

Очень жаль, что Украина, как всегда, отстает лет на 20 от всего мира, хотя сейчас у нас есть для этого все инструменты. Но у власти в принципе нет понимания, как привлечь инвестиции в страну с помощью новых технологий. Дефицит бюджета на 2018 год составляет $3,2 млрд, давайте гипотетически представим, что Украина выпускает Uacoin…

Как вы считаете, к чему приведет выпуск национальной криптовалюты в Украине?

Объявите всему миру, что UACoin обеспечен госпредприятиями и землей государства Украина, и частные инвесторы скупят наши монеты на десятки, нет, на сотни миллиардов долларов.

В считанные месяцы страна забудет и о дефиците бюджета, и о проблеме с пенсионным фондом, и о других финансовых проблемах. Но никто этого не сделает, потому что во власти никто в этом ничего не понимает. И от этого я иногда грущу(смеется). Так и живем.

Идея хорошая, но вернемся к TheWorldNews. Вы утверждаете, что CNN публикует ложь?

Я ничего не утверждаю, это показывает система. Вы понимаете, что происходит, CNN публикует в прайм-тайм новость с заголовком, который дискредитирует Дональда Трампа, а через 6 часов меняет заголовок на нейтральный.

Далее в этой же статье издание изменяет цифры о пострадавших с 200 на 300, но в больницу по—прежнему едет 50 человек. Другими словами, количество пострадавших увеличилось на 100 человек, но в больницу они не обратились. Изменяет количество демонстрантов с 3000 на 4000 и если этому они еще могут придумать объяснения, то замене фразы «Солдаты стреляли в двух подстрекателей» на «Солдаты стреляли в десятки мусульман» объяснения нет, так же как и нет объяснения карикатуре на Трампа с нецензурными выражениями на ней и подписью о том, что это сделали мусульманские дети. Карикатуру они через 6 часов удалили из статьи, но она до сих пор сохранена у них на сервере, адрес есть в отчете, можете сами убедиться. И сейчас я говорю только об одной статье. Видим мы их гораздо больше и это происходит ежедневно, систематически в большинстве СМИ мира.

С CNN понятно, а что не так с газетой Le Monde? Топовая французская газета со столетней историей… Разве то, о чем вы пишете в отчете по работе системы, возможно?

С газетой Le Mond все так, просто поменяли слово «геноцид», на слово «убийство», да мелочь это (смеется). Если серьезно, это именно та проблема, о которой говорил Папа Римский. В погоне за аудиторией журналисты не ведают, что творят. Разберем замену слова «геноцид» на слово «убийства». Почему произошло редактирование? Есть два варианта:

1. погоня за аудиторией и просмотрами — никакого геноцида не было

2. газете приказали скрыть информацию о геноциде.

Выбирайте, какой вариант вам больше нравится? Ни первый, ни второй не достоин СМИ с мировым именем, они не имеют права так поступать со своими читателями. Есть стандарты журналистики, они обязаны их соблюдать, от их подачи информации часто зависят человеческие жизни. Через 20 лет вы не сможете достоверно знать был геноцид или нет, но воспользовавшись нашей системой, вы точно будете знать, как и кто писал на эту тему во всем мире, и какие правки вносили издания или удаляли материал. Вам будет проще понять, что в действительности происходило.

С достоверностью источников мы уже справились — на тестах система определяет ее без погрешностей. Теперь задача нейросети — научиться определять единичные фейковые новости.

Фейсбук признал, что не может с этим справится. Мы смогли. Один из алгоритмов — морфологический анализ текста: где, когда и как написали на ту или иную тему. Сравнить факты, оценить уровень доверия к изданиям — на этом основании сделать вывод.

Как видите, CNN, как и многие другие СМИ, уже попались. Мы все перепроверили в ручном режиме — все верно, вы тоже можете проверить в два клика, что это не плод нашей фантазии. Таких новостей со всего мира от абсолютно разных изданий мы собрали 35 000+ всего за один месяц и сейчас внедряем функционал, который позволит пользователю видеть изменения контента в режиме онлайн. Никакие отчеты от нас будут не нужны, вы будете все видеть на сайте theworldnews.net. Мы внедрим функционал с оповещением пользователя об изменении статьи, которая ему интересна, но достоверность вызывает у него сомнения. В проекте предусмотрено множество фильтров, которые будут внедрены вместе с искусственным интеллектом. ИИ будет предлагать пользователю новости исходя из его предпочтений. Функцию можно будет отключить и с помощью фильтров указать самому, что должно появляться на главной странице.

На какой стадии сейчас находится проект?

Мы называли эту стадию Альфа, но по сути это уже Бета-тесты, так как проект работает в открытом доступе с ограниченными функциями для пользователей.

Сколько новостей в день вы мониторите, возможно есть какая-то интересная статистика?

Ежедневно мы мониторим 2,5 тыс СМИ из 215 стран мира. И сохраняем +/- 60 тыс новостей. За месяц работы Альфы, по количеству новостного контента мы обогнали все издания в мире. И в скором времени станем самым большим хранилищем новостного контента в истории человечества. Громко звучит, но это уже свершившийся факт.

Сколько людей уже воспользовалось системой?

1,8 млн человек из 215 стран. За 30 дней прочитано порядка 5 млн новостей

Вы шутите? Была какая-то рекламная кампания?

Нет, не шучу (Александр открывает Гугл аналитику на Айфоне), вот смотрите, исключительно органический рост.

Проект продолжает уверенный рост без рекламы. Все маркетинговые и рекламные кампании перенесены из-за колоссального органического роста. Вся команда ждёт, когда это безумие закончится и мы начнём запланированную рекламную кампанию pic.twitter.com/w8I30QpmDC — TheWorldNews (@TheWorldNewsNet) 20 декабря 2017 г.

Действительно, цифры впечатляющие. Проект рассчитан на весь мир, в каких странах вы собираетесь проводить рекламную кампанию?

Это будет прямо пропорционально тому, насколько успешно пройдет наше ICO. Если людям такой проект нужен — они его поддержат. Я уже 8 месяцев финансирую разработку за свои собственные средства, команда расширяется, проект растет, расходы увеличиваются. Но я не брошу этот проект, даже если я потрачу все деньги и мне придется продать свой дом (смеется). Вся команда уверена, что мы перевернем информационное поле Земли с ног на голову. Уже сейчас все видят реальные результаты работы и колоссальную пользу для человечества. Если не говорить о выявлении фейковых новостей, то второй по значимости проблемой, которую мы решаем, является невозможность кем бы то ни было переписать или исказить историю мира. Благодаря технологии блокчейн The World News этого просто не позволит сделать технически. Это невозможно ни по решению суда, ни под дулом автомата.

Как вы определяете кому и что показывать? 60 тыс новостей на разных языках, пользователь не потеряется в этом информационном потоке?

Мы это предусмотрели, потеряться невозможно. Система сама определяет откуда вы пришли, и первыми выдает новости вашей страны на вашем языке. Затем соседних стран и далее — знаковых, если можно так сказать, стран мира. В версии 1.1 уже будут работать фильтры и, скорее всего, ИИ определяющий предпочтения пользователя.

Какую максимальную нагрузку может выдержать система?

Любую. Система легко масштабируется до любого уровня простым увеличением вычислительных мощностей. Мы будем увеличиваться ровно настолько, насколько позволят финансы. В нынешней конфигурации theworldnews.net позволяет мониторить 10 тыс СМИ и 300 тыс новостей в день. Сейчас мы работаем на 25% от возможностей.

В Facebook вы писали о нейросети, выявляющей ложь по видео. Когда она появится в проекте? Расскажите о ней подробнее.

Эту нейросеть разработали в калифорнийском университете Беркли. Для обучения ей хватило 100 постановочных видео с сюжетами лжи, чтобы с вероятностью до 90% определять ложь. Теперь представьте, если она обработает 10 тыс видео, вероятность определения лжи будет стремиться к 100%.

Вчера я общался по этому вопросу с Антоном Розенбергом (прим.редакции разработчик ВКонтакте, Telegram). Он мне сказал, что я переоцениваю возможности технологии — выявить врет диктор или нет невозможно, так как тексты пишут редакторы. В этом я с ним соглашусь, но я вижу абсолютно другое применение возможностей нейросети в проекте.

Представьте, что вы загружаете любое видео, например с политиком или мужем, а нейросеть его обрабатывает и выдает результат? Видео можно опубликовать в специальном разделе theworldnews — любой пользователь сможет посмотреть это видео с отметкой нейросети «правда» или «ложь». Подчеркну, вы сможете отказаться от публичного размещения. Как минимум, это весело и пользователей у такого сервиса будет очень много.

Сколько времени займет разработка этого направления?

Сейчас мы ведем переписку с разработчиками из университета Berkeley по привлечению их в проект. Если удастся договориться — запустим достаточно быстро, если нет — напишем и обучим с нуля. Все формулы и алгоритмы их разработки есть в открытом доступе и мы их уже изучаем. Поэтому не хочу быть голословным и называть какие-то даты.

В проекте очень много известных людей. Расскажите, как вам удалось привлечь британца Девида Брука из The Guardian и Артура Асатряна из PokerStars?

У Девида колоссальный опыт работы в британских СМИ. Помимо The Guardian, он работал директором по маркетингу и разработкам на Channel4 и Channel5. Это топовое британское телевидение и его опыт для нас просто неоценим. С Девидом меня познакомил мой друг, а с Артуром мы дружим уже 7 лет, еще до того, как он стал директором по маркетингу компании PokerStars. В команде очень много известных людей, например, главный редактор журнала Playboy, Влад Иваненко, он выступает PR директором проекта. Или юрист Илья Новиков — обладатель Бриллиантовой совы клуба «Что? Где? Когда? (Прим.ред. Список участников проекта ico.theworldnews.net). 90% команды — это люди с именем, они знают меня не один год, знают, что я никогда не говорю о том, чего не могу сделать и сейчас доверили мне самое ценное, что у них есть — свою репутацию.

Для меня было важно увидеть готовый продукт, и только после этого выводить его на ICO. Так мы и поступили.

Правда, что английскую версию промо-ролика озвучивало BBC?

Наверное нельзя так говорить, озвучивал David Says (прим.ред. http://www.britishvoice.tv) — «Золотой голос Британии» и голос BBC. Когда я узнал, что он голос трейлера фильма «Властелин Колец», для меня это, мягко говоря, стало сюрпризом. Где записывался голос — на студии BBC или нет — я не спрашивал.

Юридически вы ведете свою деятельность в Украине? Где находятся сервера?

Центральный офис находится в Вильнюсе, компания уже является зарегистрированным СМИ на территории ЕС. Также сегодня компания The World News получила свидетельство о регистрации СМИ на территории Украины. Все сервера находятся исключительно на территории ЕС.

Александр, спасибо, что уделили время, последний вопрос: думаю, многие после этого материала захотят присоединиться к вам — как можно поучаствовать в проекте?

Заходите на сайт ico.theworldnews.net, там есть все контакты. Самый быстрый способ коммуникации — Telegram. Спасибо и вам за приятную беседу.

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