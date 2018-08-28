Два европейских банка объединятся для создания нового цифрового сервиса

Благодаря новому сотрудничеству Starling сможет повысить свои доходы

Один из крупнейших коммерческих банков Шотландии Royal Bank of Scotland (RBS) заручился поддержкой британского мобильного банка Starling для разработки собственного цифрового банка.

Сделка с RBS является примером того, как Starling предоставляет свою платформу для разработки нового платежного сервиса. То есть мобильный банк предоставляет решения по типу «банк-как-услуга», и ориентируется на доступ к API других финучреждений, что позволяет этим организациям использовать инфраструктуру Starling для создания новых сервисов. Так, британский банк уже заключил сделку со стартапом Raisin UK, и будет работать с компанией по принципу «банк-как-услуга».

По мнению аналитиков, Starling выбрал правильную стратегию: это позволит ему получать доход от своих технологий и сотрудничать с ведущими финтех-компаниями, которые имеют большую клиентскую базу.

Кроме того, вступление в силу правил Второй платежной директивы (PSD2), стандарта Open Banking, согласно которому банки должны предоставлять доступ к данным о клиентах другим финансовым учреждениям, вероятно, увеличит количество новых партнерств между новыми и старыми банками.

Энн Боден

исполнительный директор Starling

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что JP Morgan выпустил новый бесплатный сервис. Благодаря новой платформе около 47 млн клиентов JP Morgan смогут совершать минимум 100 бесплатных операций на бирже и сделок по валютным ETF в год.

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По материалам finextra.com.