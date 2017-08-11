$200 миллионов за час: ICO Filecoin установило новый рекорд

Несмотря на возникшие технические проблемы, первичное размещение монет (ICO) Filecoin привлекло рекордную сумму от аккредитованных инвесторов

Более того, блокчейн-хранилище данных Filecoin еще в предпродаже токенов привлекло от инвесторов Sequoia Capital, Andreessen Horowitz и Union Square Ventures около $52 млн. Тем не менее, на момент публикации ICO было приостановлено.

Торги пришлось приостановить чуть более чем через час после их начала.

Проблемы с сайтом возникли вскоре после начала продаж, некоторые пользователи имели трудности с доступом к сайту. Возникли также проблемы в отображении тикера страницы Filecoin на CoinList.

Тем не менее, торги продемонстрировали рекордный уровень интереса инвесторов.

Менее чем за полчаса продаж команда проекта объявила, что собрала в общей сложности $252 млн инвестиций (включая финансирование, полученное в предпродаже).

На сегодняшний день это ICO является самым прибыльным, обогнав июльский рекорд проекта Tezos в $232 млн.

Согласно данным CoinDesk, в целом через ICO было инвестировано уже около $1,7 млрд. Продажи Filecoin могут подтолкнуть этот показатель за отметку в $2 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в США приравняли токены ICO к ценным бумагам. Соответствующее решение приняла американская Комиссия по ценным бумагам и биржам.

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По материалам coindesk.com