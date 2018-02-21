Когда роботы заменят сотрудников служб поддержки — прогноз

25% служб поддержки клиентов перейдут на чат-ботов уже совсем скоро

К 2020 году 25% сервисов поддержки будут использовать чат-ботов или виртуальные службы поддержки (ВСП). В то время как в 2017 году они составляли всего 2% от общего количества клиентских сервисов.

Согласно данным исследовательской компании Gartner, впечатляющее количество организаций уже инвестировали в ВСП для обслуживания клиентов. Теперь они смогут пользоваться всеми преимуществами автоматизированной технологии самообслуживания.

Также согласно исследованиям Gartner, компании сообщили о сокращении запросов на звонки и чаты с реальными сотрудниками до 70%, а также о повышении удовлетворенности клиентов после внедрения ВСП. А к 2019 году предполагается, что 20% всемирно известных брендов закроют свои мобильные приложения, сфокусировавшись вместо этого на мессенджерах (отличным примером могут стать Facebook Messenger или китайский WeChat).

Фактически, 20% крупных предприятий будут использовать дополненную и виртуальную реальность. Эти технологии позволят компаниям подавать информацию более качественно в режиме реального времени. Фактически, это то, что уже предлагают фильтры в Snapchat и 360-градусное видео и фото на Facebook.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что чат-боты вскоре могут заменить не только операторов служб поддержки, но и самих пользователей. Так, умный чат-бот от Google сможет отвечать на сообщения вместо человека.

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