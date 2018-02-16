Умный чат-бот от Google сможет отвечать на сообщения вместо вас

Чат-бот будет предлагать «осмысленные» ответы на стандартные вопросы и будет доступен в большинстве мессенджеров

Интернет-гигант Google работает над чат-ботом, который сможет отвечать за своего владельца в мессенджерах. Эта задача будет ему по силам благодаря системе Reply, в которую заложены несколько вариантов ответов на стандартные вопросы. Вскоре с ней можно будет работать в Hangouts, WhatsApp, Facebook Messenger, Android Messages, Skype, Twitter и Slack.

Принцип простой: чтобы не отвлекать человека от работы или вождения машины, на сообщение вроде “Привет, как дела?” чатбот будет автоматически предлагать заранее написанные варианты ответов (например, “Хорошо, спасибо, ты как?”).

На сообщения: “Ты уже в ресторане?” бот предложит ответить: “Скоро буду”, “Да, я здесь”, “Уже давно” и так далее. Смысл в том, чтобы не тратить время на набор сообщений, не несущих особой смысловой нагрузки, а отвечать на них в одно касание.

Также разработчики Reply хотят создать режим “Не беспокоить”, который будет автоматически включаться, когда человек ведет машину. В это время все собеседники получат ответ “Я за рулем, напиши позже”.

Еще одна интересная функция – это “умные ответы”. Приложение, ориентируясь на геолокацию телефона и любимый вид транспорта человека, сможет предлагать ответ на вопрос: “Когда ты приедешь домой?” с точностью до минуты.

Также в Reply можно будет поставить режим “Отпуск”, чтобы он автоматически отвечал на какие-то несложные сообщения по работе, сверяясь с календарем владельца. Дата выхода новой системы пока не разглашается – она еще на ранних стадиях тестирования.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что состояние основателя Telegram превышает миллиард долларов. По оценкам Forbes, состояние Павла Дурова составляет не менее $1,7 млрд

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В этом году eBay сделает ставку на технологии

По материалам ubr.ua