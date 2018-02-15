В этом году eBay сделает ставку на технологии

Компания намерена использовать высокие технологии для персонализации клиентского опыта

В этом году компания eBay намерена сосредоточиться на технологиях искусственного интеллекта и дополненной реальности, чтобы предоставить клиентам персонализированный опыт покупок.

Среди инноваций компании за 2017 год стоит отметить внедрение функции поиска товаров по фото — пользователь может сфотографировать или загрузить из интернета изображение с нужным объектом, а сервис мгновенно выполнит поиск и отобразит список товаров, которые соответствуют картинке.

Известно, что онлайн-маркетплейс продолжит работать с технологией искусственного интеллекта, чтобы усовершенствовать свой поисковый механизм и улучшить релевантность его результатов.

Также компания хочет «объединить онлайн и офлайн» с помощью технологии дополненной реальности.

Более того, eBay поработает и над мобильными версиями, чтоб оптимизировать пользовательский опыт для тех, кто посещает маркетплейс с помощью смартфонов и планшетов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее был назван главный партнер eBay по приему платежей. Переход на новую платежную платформу займет не один год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продается все: дюжина самых странных лотов на eBay

По материалам thepaypers.com