$7450: цена биткоина установила новый рекорд

Благодаря рекордам биткоина достигает новых высот и весь крипторынок

На фоне общего роста криптовалютного рынка снова выделяется рекордами биткоин. Сегодня его стоимость превышала отметку в $7450.

На момент публикации средневзвешенная цена ведущей криптовалюты немного скорректировалась до уровня в $7320. Таким образом, согласно индексу цен биткоина на CoinDesk, криптовалюта за последние сутки подорожала на 4,17%.

По данным Coinmarketcap, биткоин за последние 7 дней вырос более чем на 27,15%, а его рыночная капитализация достигла более $124 млрд.

Суммарная рыночная капитализация для всех криптовалют также достигла рекордных уровней, впервые составив около $202 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине могут отказаться от налогообложения криптовалютных доходов. Такое решение предлагается в новом законопроекте.

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По материалам coindesk.com