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Укрзализныця запустила онлайн-продажи билетов на международные поезда

05.03.2018 12:10

Стартовали онлайн-продажи билетов на еще два международных направления

Укрзализныця запустила онлайн-продажи билетов на международные поезда. Фото: work-garant.com

С 5 марта Укрзализныця запустила онлайн-продажи билетов на международные поезда №36/35 Одесса — Перемышль и №753/754 Ковель — Хелм. Об этом сообщил на своей странице в Facebook и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

Он отметил, что пассажиры активно используют подобные услуги. По статистике, через интернет покупают около 40% билетов на поезда. Тем не менее, с запуском онлайн-продажи билетов на международные поезда возникают трудности.

К сожалению, из-за технических и бюрократических моментов эта опция внедряется не так быстро, как нам хотелось бы. Но мы имеем четкую цель: онлайн-продажа билетов на все международные поезда. И продолжаем работу в этом направлении
Евгений Кравцов
и.о. главы правления Укрзализныци

Ранее стартовали онлайн-продажи билетов на поезда Киев-Перемышль и Львов-Перемышль.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця начала продавать онлайн билеты на региональные поезда. Украинцы смогут покупать электронные билеты на региональные поезда онлайн.

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Рубрики: КомпанииНовостиУкраина
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