Стартовали онлайн-продажи билетов на еще два международных направления

С 5 марта Укрзализныця запустила онлайн-продажи билетов на международные поезда №36/35 Одесса — Перемышль и №753/754 Ковель — Хелм. Об этом сообщил на своей странице в Facebook и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

Он отметил, что пассажиры активно используют подобные услуги. По статистике, через интернет покупают около 40% билетов на поезда. Тем не менее, с запуском онлайн-продажи билетов на международные поезда возникают трудности.

Евгений Кравцов

и.о. главы правления Укрзализныци

Ранее стартовали онлайн-продажи билетов на поезда Киев-Перемышль и Львов-Перемышль.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця начала продавать онлайн билеты на региональные поезда. Украинцы смогут покупать электронные билеты на региональные поезда онлайн.

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