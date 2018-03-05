Стартовали онлайн-продажи билетов на еще два международных направления
С 5 марта Укрзализныця запустила онлайн-продажи билетов на международные поезда №36/35 Одесса — Перемышль и №753/754 Ковель — Хелм. Об этом сообщил на своей странице в Facebook и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов.
Он отметил, что пассажиры активно используют подобные услуги. По статистике, через интернет покупают около 40% билетов на поезда. Тем не менее, с запуском онлайн-продажи билетов на международные поезда возникают трудности.
Ранее стартовали онлайн-продажи билетов на поезда Киев-Перемышль и Львов-Перемышль.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця начала продавать онлайн билеты на региональные поезда. Украинцы смогут покупать электронные билеты на региональные поезда онлайн.
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