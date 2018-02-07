Укрзализныця начала продавать онлайн билеты на региональные поезда

Украинцы смогут покупать электронные билеты на региональные поезда онлайн

Укрзализныця открыла продажу электронных билетов на региональные поезда. Об этом написал в Facebook и.о. председателя правления ПАО «Укзализныця» Евгений Кравцов.

Евгений Кравцов и.о. председателя правления Укзализныци

По его словам, следующим шагом будет введение электронных билетов на международные поезда.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что почти половину билетов на поезда украинцы покупают онлайн. Укрзализныця продает почти половину билетов на поезда через интернет.

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По материалам unn.com.ua