Укрзализныця начала продавать онлайн билеты на региональные поезда

Украинцы смогут покупать электронные билеты на региональные поезда онлайн
Укрзализныця открыла продажу электронных билетов на региональные поезда. Об этом написал в Facebook и.о. председателя правления ПАО «Укзализныця» Евгений Кравцов.
По его словам, следующим шагом будет введение электронных билетов на международные поезда.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что почти половину билетов на поезда украинцы покупают онлайн. Укрзализныця продает почти половину билетов на поезда через интернет.
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По материалам unn.com.ua