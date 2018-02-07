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Укрзализныця начала продавать онлайн билеты на региональные поезда

07.02.2018 14:45

Украинцы смогут покупать электронные билеты на региональные поезда онлайн

Укрзализныця начала продавать онлайн билеты на региональные поезда. Фото: nashkiev.ua

Укрзализныця открыла продажу электронных билетов на региональные поезда. Об этом написал в Facebook и.о. председателя правления ПАО «Укзализныця» Евгений Кравцов.

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С 7 и с 10 февраля через Интернет можно приобрести билеты на большинство региональных поездов (800-й нумерация) с оформлением электронного проездного документа. Его не нужно обменивать в железнодорожных кассах на обычные. Проводники обеспечены мобильными терминалами контроля. Достаточно лишь приобрести билет через Интернет и предъявить документ в распечатанном виде или на экране гаджета
Евгений Кравцов
и.о. председателя правления Укзализныци

По его словам, следующим шагом будет введение электронных билетов на международные поезда.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что почти половину билетов на поезда украинцы покупают онлайн. Укрзализныця продает почти половину билетов на поезда через интернет.

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По материалам unn.com.ua

Рубрики: КомпанииНовостиУкраина
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