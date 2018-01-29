Почти половину билетов на поезда украинцы покупают онлайн

«Укрзализныця» продает почти половину билетов на поезда через интернет

Как сообщил и. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, в 2017 году через электронные сервисы пассажиры приобрели 41% от общих продаж железнодорожных билетов.

Всего в прошлом году через электронные каналы было реализовано почти 22 млн билетов, тогда как в 2016 году – 16,7 млн (34% от общих продаж).

Оформление проездных документов через интернет было внедрено в 2008 году. С тех пор пассажиры оформили через всемирную сеть почти 65 млн билетов. Билеты через интернет можно приобрести на все поезда внутреннего сообщения, кроме дополнительных и региональных.

Через інтернет у 2017-му році пасажири купили майже на 6 млн квитків більше, ніж роком раніше. 41 % квитків від загального продажу було придбано через електронні сервіси. З 2008-го онлайн оформлено майже 65 млн квитків. Для цього працює сервіс https://t.co/q1Bntj7y25. pic.twitter.com/fgg0sJWadY — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 26 января 2018 г.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что за Wi-Fi на украинских вокзалах и в поездах вскоре придется платить. Укрзализныця задумалась о введении платного Wi-Fi.

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По материалам ubr.ua