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Почти половину билетов на поезда украинцы покупают онлайн

29.01.2018 10:48

«Укрзализныця» продает почти половину билетов на поезда через интернет

Почти половину билетов на поезда украинцы покупают онлайн. Фото: lesperceneige.be

Как сообщил и. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, в 2017 году через электронные сервисы пассажиры приобрели 41% от общих продаж железнодорожных билетов.

Всего в прошлом году через электронные каналы было реализовано почти 22 млн билетов, тогда как в 2016 году – 16,7 млн (34% от общих продаж).

Оформление проездных документов через интернет было внедрено в 2008 году. С тех пор пассажиры оформили через всемирную сеть почти 65 млн билетов. Билеты через интернет можно приобрести на все поезда внутреннего сообщения, кроме дополнительных и региональных.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что за Wi-Fi на украинских вокзалах и в поездах вскоре придется платить. Укрзализныця задумалась о введении платного Wi-Fi.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На сайте Укрзализныци можно купить билеты с пересадкой

По материалам ubr.ua

Рубрики: КомпанииНовостиУкраина
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