На сайте Укрзализныци можно купить билеты с пересадкой

Укрзализныця ввела функцию подбора маршрутов с пересадкой онлайн

На сайте онлайн-покупки билетов «Укрзализныци» появилась новая функция. Теперь при необходимости пользователь может подобрать себе маршрут с пересадкой и купить такие билеты онлайн.

Покупатель может переключаться между режимами «Поиск прямых поездов» и «Поиск маршрутов с пересадкой».

При поиске маршрутов с пересадкой указано общее время в пути и время ожидания.

Пользователю необходимо будет выбрать места сначала в первом, затем во втором поезде, и только после этого совершить оплату за оба билета.

Кроме того, на 2018 год предусмотрена модернизация подвижного состава «Укрзализныци».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця ввела безналичный расчет за билеты на международные поезда. Ранее такие билеты можно было приобрести только за наличные.

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