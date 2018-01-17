На сайте Укрзализныци можно купить билеты с пересадкой

Укрзализныця ввела функцию подбора маршрутов с пересадкой онлайн
На сайте онлайн-покупки билетов «Укрзализныци» появилась новая функция. Теперь при необходимости пользователь может подобрать себе маршрут с пересадкой и купить такие билеты онлайн.
Покупатель может переключаться между режимами «Поиск прямых поездов» и «Поиск маршрутов с пересадкой».
При поиске маршрутов с пересадкой указано общее время в пути и время ожидания.
Пользователю необходимо будет выбрать места сначала в первом, затем во втором поезде, и только после этого совершить оплату за оба билета.
Кроме того, на 2018 год предусмотрена модернизация подвижного состава «Укрзализныци».
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця ввела безналичный расчет за билеты на международные поезда. Ранее такие билеты можно было приобрести только за наличные.
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