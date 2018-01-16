Укрзализныця ввела безналичный расчет за билеты на международные поезда

Ранее такие билеты можно было приобрести только за наличные
В международных кассах Укрзализныци теперь принимают платежные карты. Об этом написал на своей странице в Facebook и.о. главы УЗ Евгений Кравцов.
По его словам, ранее эта услуга была невозможна по техническим причинам – из-за несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами. Поэтому билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные.
Кроме того, Укрзализныця активно работает над внедрением онлайн-продажи билетов на все международные проезда. Сейчас такая услуга доступна только на двух направлениях: Киев — Перемышль и Ковель — Холм.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что известный производитель электроники запустил интернет-магазин в Украине. В стране заработал новый сайт компании с интернет-магазином.
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