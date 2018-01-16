close-btn
PaySpaceMagazine
Свежий номер PaySpace Magazine 2017 #2
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Укрзализныця ввела безналичный расчет за билеты на международные поезда

16.01.2018 11:02

Ранее такие билеты можно было приобрести только за наличные

Укрзализныця ввела безналичный расчет за билеты на международные поезда. Фото: kievpravda.com

В международных кассах Укрзализныци теперь принимают платежные карты. Об этом написал на своей странице в Facebook и.о. главы УЗ Евгений Кравцов.

По его словам, ранее эта услуга была невозможна по техническим причинам – из-за несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами. Поэтому билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные.

Кроме того, Укрзализныця активно работает над внедрением онлайн-продажи билетов на все международные проезда. Сейчас такая услуга доступна только на двух направлениях: Киев — Перемышль и Ковель — Холм.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что известный производитель электроники запустил интернет-магазин в Украине. В стране заработал новый сайт компании с интернет-магазином.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ планирует разработать государственную криптовалюту

Рубрики: КомпанииНовостиУкраина
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме