Укрзализныця ввела безналичный расчет за билеты на международные поезда

Ранее такие билеты можно было приобрести только за наличные

В международных кассах Укрзализныци теперь принимают платежные карты. Об этом написал на своей странице в Facebook и.о. главы УЗ Евгений Кравцов.

По его словам, ранее эта услуга была невозможна по техническим причинам – из-за несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами. Поэтому билеты на международные поезда можно было приобрести только за наличные.

Кроме того, Укрзализныця активно работает над внедрением онлайн-продажи билетов на все международные проезда. Сейчас такая услуга доступна только на двух направлениях: Киев — Перемышль и Ковель — Холм.

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что известный производитель электроники запустил интернет-магазин в Украине. В стране заработал новый сайт компании с интернет-магазином.

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