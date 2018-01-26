За Wi-Fi на украинских вокзалах и в поездах вскоре придется платить

Укрзализныця задумалась о введении платного Wi-Fi

В Укрзализныце планируют сделать Wi-Fi в поездах Интерсити+ и на железнодорожных вокзалах платным. Об этом сообщил и. о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

Он отметил, что на сегодня все поезда Интерсити+ обеспечены Wi-Fi, однако в компании размышляют о монетизации этой услуги.

По его словам, у компании есть несколько вариантов развития в этом направлении — оставить услугу бесплатной и улучшать качество сети в нынешних условиях или сделать ее платной. Кроме того, в компании рассматривают вариант показывать клиентам рекламу при подключении к сети, что позволит окупить затраты.

Он отметил, что соответствующее решение будет зависеть от переговоров с подрядчиками и экономических условий. По его словам, этот проект намерены реализовать без дополнительных затрат для компании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что билеты Укрзализныци снова можно вернуть онлайн. Функция возврата онлайн была недоступна больше месяца из-за спекуляций.

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По материалам biz.nv.ua