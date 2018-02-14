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В международных поездах Укрзализныци внедрят питание и Duty Free

14.02.2018 13:58

В этом году планируется внедрение питания, электронных развлекательных медийных систем и продажи книг

В международных поездах Укрзализныци внедрят питание и Duty Free. Фото: Tripway.com

Укрзализныця рассматривает возможность внедрения услуги Duty Free на скоростных международных поездах. Об этом сообщил и. о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов.

В этом году мы планируем ввести питание в поезде, продажу книг и электронные развлекательные медийные системы на ночных поездах. Также мы рассматриваем возможность внедрения Duty Free на скоростных международных поездах. Надо понять, насколько такая услуга будет востребована
Евгений Кравцов
и. о. главы Укрзализныци

Также Кравцов отметил, что планируется введение сквозной продажи билетов с другими видами транспорта.

Сейчас мы работаем над введением сквозной продажи билетов с другими видами транспорта, в первую очередь, с авиационным. У нас есть авиакомпании, которые заинтересованы в том, чтобы иметь возможность продавать совместно билеты на авиарейсы и ж/д транспорт. Это даст возможность за оптимальное количество времени добраться в нужную точку
Евгений Кравцов
и. о. главы Укрзализныци

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на сайте Укрзализныци можно купить билеты с пересадкой. Укрзализныця ввела функцию подбора маршрутов с пересадкой онлайн.

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По материалам economics.unian.net

Рубрики: КомпанииНовостиУкраина
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