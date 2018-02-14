В международных поездах Укрзализныци внедрят питание и Duty Free

В этом году планируется внедрение питания, электронных развлекательных медийных систем и продажи книг

Укрзализныця рассматривает возможность внедрения услуги Duty Free на скоростных международных поездах. Об этом сообщил и. о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов.

Евгений Кравцов

и. о. главы Укрзализныци

Также Кравцов отметил, что планируется введение сквозной продажи билетов с другими видами транспорта.

Евгений Кравцов

и. о. главы Укрзализныци

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на сайте Укрзализныци можно купить билеты с пересадкой. Укрзализныця ввела функцию подбора маршрутов с пересадкой онлайн.

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По материалам economics.unian.net