Владелец Amazon впервые стал богатейшим человеком мира по версии Forbes

Джефф Безос признан богатейшим человеком планеты

Владелец Amazon Джефф Безос впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes, потеснив Билла Гейтса на второе место, а Уоррена Баффета — на третье.

По итогам 2017 года суммарное состояние 20 богатейших людей составило $1,2 трлн. Первой двадцатке принадлежит 13% совокупного состояния всех 2 208 миллиардеров в мире.

Минимальный взнос для членства в этом клубе 20 богатейших людей планеты — $39 млрд, что на 28% больше, чем в прошлом году. Рейтинг в 2018 году возглавил владелец Amazon Джефф Безос с состоянием в $112 млрд. Успех Безоса обусловлен ростом акций Amazon, которые в 2017 году подорожали почти на 60%.

Вторую строчку занял основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние выросло на $4 млрд — до $90 млрд. Тройку лидеров замыкает Уоррен Баффет — самый знаменитый инвестор в мире стал богаче еще почти на $8,4 млрд, его состояние оценивается в $84 млрд. В первой двадцатке рейтинга оказались две женщины — Алиса Уолтон (состояние — $58,5 млрд) и Франсуаза Бетанкур-Майерс ($42,2 млрд).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon расширяет свою зону влияния в Европе. Компания планирует создать новые рабочие места во Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Amazon запустит новый продукт совместно с банками

По материалам banki.ru