Alibaba и Tencent лишают китайский e-commerce здоровой конкуренции

Интернет-гиганты берут под свой контроль все новые и новые сферы бизнеса

Концентрация интернет-компаний Alibaba Group Holding и Tencent Holdings на китайском рынке e-commerce постоянно растет. Компании вливают огромные деньги в многообещающие стартапы, подавляя конкурентов.

К примеру, на растущий рынок велопроката в течение последнего года вышли около 50 предприятий. Затем Alibaba и Tencent вложили сотни миллионов долларов в Ofo и Mobike, соответственно. В результате на эти два бизнеса пришлось 90% рынка. Другие фирмы велопроката либо перестали пользоваться спросом, либо вообще исчезли с улиц.

Аналогичная ситуация возникла со службами доставки еды. Рынок Китая в прошлом году вырос почти до $20 млрд. Но в конце августа одно предприятие при поддержке Alibaba выкупило конкурента, фактически сократив процветающий рынок до дуополии с Tencent.

Еще более ярко доминирование интернет-гигантов проявилось в сфере сервисов по вызову автомобилей. В 2015 году две компании, поддерживаемые веб-титанами, объединились и превратились в огромную Didi Chuxing, существование которой ставит под сомнение действенность антимонопольного законодательства Китая. Didi удалось вытеснить американский сервис Uber с китайского рынка, после чего компания оказалась фактически монополией. Тарифы быстро подскочили на целых 30%, что вызвало недовольство клиентов, лишенных альтернативы.

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По материалам asia.nikkei.com