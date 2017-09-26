ТОП-менеджеры Alibaba, Amazon и eBay соберутся на Shoptalk Europe 2017

8-11 октября в Bella Center в Копенгагене пройдет крупнейшая в мире конференция по e-commerce — Shoptalk Europe 2017

Shoptalk Europe — одно из главных событий 2017 года в европейском e-commerce. Более 2200 ритейлеров, технологических компаний, инвесторов, аналитиков и представителей СМИ из 50 стран уже подтвердили свое участие в мероприятии. Более 70% спикеров Shoptalk Europe — это руководители высшего звена. А более 90% — вице-президенты и выше. Среди них более 350 — CEO. Также более 200 компаний будут участвовать в выставочной зоне конференции.

На повестке дня Shoptalk Europe — эволюция поведения потребителя при выборе и покупке товаров в цифровую эпоху. Освещать эту тему будут 225 ведущих экспертов из разных стран и организаций.

Также в программе новые технологии, тенденции и бизнес-модели, которые разрушают традиционное представление о ритейле и e-commerce. Этим темам будет посвящено 15 потоков и около 100 сессий докладов. Подробнее — смотрите в окончательной версии программы Shoptalk Europe.

Спикеры Shoptalk Europe включают ведущих руководителей отрасли:

С полным списком докладчиков Shoptalk Europe можно ознакомиться по ссылке https://shoptalkeurope.com/speakers.

Также на Shoptalk Europe будут проходить официальные нетворкинговые программы, в том числе «Hosted Retailers & Brands Program» и «Retailers & BrandsN».

Партнерами Shoptalk Europe являются ведущие международные организации по электронной коммерции и розничной торговле.

В следующем году европейская конференция Shoptalk Europe и американская Shoptalk U.S объединятся. По-настоящему глобальное мероприятие состоится 18-21 марта 2018 года в Лас-Вегасе. И будет посвящено глобальному диалогу в e-commerce.

Желающие зарегистрироваться в Shoptalk Europe могут сделать это на сайте https://shoptalkeurope.com/. Подробная информация о глобальном событии Shoptalk в марте 2018 года, включая регистрацию, доступна по адресу: https://shoptalk.com/.

Напомним, в этом году PaySpace Magazine является медиа-партнером мероприятия. Для читателей PaySpace Magazine действует уникальная скидка на билет – минус 150 евро. Чтобы воспользоваться скидкой, используйте промокод PSM7150 на странице заказа билетов.

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