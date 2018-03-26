Alibaba представила собственный смарт-спикер

В отличие от своих конкурентов, AliGenie 2.0 оснащен возможностями визуального распознавания

Alibaba Group запустила новую платформу взаимодействия человека и компьютера под названием AliGenie 2.0. Она оснащена «зрением», благодаря чему умеет делать практически все — от чтения историй детям на китайском до распознавания баночек с лекарствами.

Платформа используется в Tmall Genie от Alibaba — самой продаваемой в Китае колонке, управляемой голосом. На других рынках устройство пока не доступно, поскольку оно понимает команды только на китайском языке.

После подключения девайса к маркетплейсу, пользователи Tmall Genie смогут заказать товары с платформы, поговорив с устройством. При этом устройство будет размещать заказы только в том случае, если они инициируются голосом авторизованных пользователей. В будущем разработчики планируют добавить функцию распознавания лиц, чтобы повысить интерактивность.

В отличие от своих конкурентов, AliGenie 2.0 также оснащен возможностью визуального распознавания. Для использования функции пользователю нужно скачать приложение Genie FireEye на свой смартфон, а затем присоединить его к держателю под названием XHolder, который подключен к Tmall Genie.

В сотрудничестве с рядом китайских издателей, разработчики «научили» устройство распознавать обложки 117 наборов детских книг и читать их вслух. Устройство также может распознавать карточки, которые помогают изучающим китайский язык освоить произношение. Более того, при этом на экране появится анимация, объясняющая происхождение слова.

AliGenie 2.0 также может помочь пожилым людям или людям с нарушениями зрения распознать более 40 тыс различных видов упаковок лекарственных средств.

Genie FireEye также имеет функцию 3D-touch, которая позволяет устройству взаимодействовать с пользователями через сенсорный экран. У девайса есть более чем 20 анимированных «выражений лица». Например, пощекотав лоб Tmall Cat, пользователь увидит изображение смеющегося и мурлыкающего котика.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba запустила новое приложение для бюджетных покупок. В новом мобильном приложении предлагаются преимущественно товары по цене ниже $3.

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По материалам alizila.com