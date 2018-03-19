До $3: Alibaba запустила новое приложение для бюджетных покупок

В новом мобильном приложении предлагаются преимущественно товары по цене ниже $3

Компания Alibaba запустила новое мобильное приложение для бюджетных покупок — Taobao Special Offer Edition.

В этом приложении представлен широкий ассортимент товаров — от одежды и чехлов для смартфонов до картофельных чипсов и других снеков. Большинство из представленных позиций стоят менее $3, включая стоимость доставки.

Запуск нового бюджетного приложения от Alibaba припал как раз на то время, когда новые e-commerce платформы, такие как Pinduoduo, наращивают долю на рынке, предлагая товары со скидками.

Согласно исследованию Analysys, Taobao, JD.com и Pinduoduo являются тремя основными e-commerce платформами в Китае по количеству активных пользователей. У Taobao их более 400 млн в месяц.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что эксперты нашли сверхприбыльную нишу для Amazon. Крупнейший американский банковский холдинг Morgan Stanley подтвердил свой завышенный рейтинг акций компании Amazon, объяснив это огромным потенциалом компании в сфере туристического бизнеса.

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По материалам thepaypers.com