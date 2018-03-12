Будет ли Amazon ориентироваться на туристический онлайн-бизнес?

Крупнейший американский банковский холдинг Morgan Stanley подтвердил свой завышенный рейтинг акций компании Amazon. Объяснив это огромным потенциалом компании в сфере туристического бизнеса.

Согласно CNBC, аналитик компании, Брайан Новак заявил, что туристический бизнес уже однажды выдержал конкуренцию со стороны Amazon. Но это не значит, что компания не предпримет попытку завоевать его снова. На примере других категорий Amazon доказал свои возможности конкурировать в разных отраслях.

Новак подсчитал, что такие компании, как Booking или Expedia, тратят около $620 миллионов в год, чтобы вести гостиничный бизнес. Такие инвестиции не станут проблемой для Amazon. Не говоря уже о том, что у компании есть более 300 млн клиентов, которые могут воспользоваться туристическим сервисом.

По оценкам эксперта, онлайн-ритейлер может получить $600 млн прибыли в год, если он построит гостиничный бизнес в интернете (даже если тот будет в два раза меньше, чем у Expedia).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Amazon запустит новый продукт совместно с банками. Amazon ведет переговоры с крупными банками, такими как JPMorgan Chase, о создании продукта, похожего на текущий счет. Суть переговоров состоит в создании финансового сервиса для молодых клиентов, и тех, у кого нет банковского счета.

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