eBay упростит работу продавцов с помощью дополненной реальности

Новый инструмент eBay поможет продавцам подбирать подходящие коробки для товара

Онлайн-гигант Ebay представил новую функцию на основе технологии дополненной реальности, которая поможет продавцам подбирать коробки для доставки их товаров покупателям. С помощью инструмента можно выбрать упаковку для чего угодно: от рюкзаков до посуды и автомобильных деталей.

В компании отмечают, что это позволит продавцам сэкономить время, указывая на подходящую коробку из тех, что предлагает Почтовая служба США. Кроме того, инструмент в режиме реального времени рассчитывает стоимость доставки.

Чтобы использовать эту функцию в мобильном приложении eBay для Android, нужно открыть приложение и нажать «Selling», а затем «Which Box». Приложение предложит поместить элемент на неотражающую плоскую поверхность — например, на стол или пол. Затем можно будет “примерить” на товар виртуальные коробки, чтобы увидеть, какая из них подходит лучше всего. Изображение коробки накладывается на товар, что позволяет менять углы обзора и убедиться, что товар поместится в выбранный формат посылки.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Как заявили в компании, это лишь одна из нескольких наработок в дополненной реальности, которые компания намерена представить в этом году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon расширяет свою зону влияния в Европе. Amazon планирует создать новые рабочие места во Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До $3: Alibaba запустила новое приложение для бюджетных покупок

По материалам techcrunch.com