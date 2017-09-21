Alibaba ведет переговоры по приобретению доли в одном из банков

Китайская компания намерена приобрести акции пакистанского банка

Alibaba ведет переговоры с пакистанским банком Telenor с целью приобретения значительной доли в компании.

По словам чиновника из Государственного банка Пакистана, Telenor подал запрос на due diligence. Для каждого банка в Пакистане обязательно запрашивать разрешение центрального банка на due diligence перед продажей акций третьей стороне. Даже если обе стороны согласятся заключить договор купли-продажи, сделка по-прежнему подлежит утверждению центральным банком и другими регулирующими органами.

Ранее сообщалось о том, что Alipay приобретает 40% акций Telenor Bank по цене $100 млн. Если сделка состоится, потребители в Пакистане получат доступ к онлайн-платежам через Alipay. Сейчас Alibaba и правительство Пакистана ведут переговоры о партнерстве, которое поможет продвижению бизнеса электронной коммерции в стране.

Согласно официальным сообщениям, банк Telenor насчитывает около 1,9 млн заемщиков, 3,1 млн вкладчиков и 9,2 млн мобильных учетных записей Easypaisa.

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Ранее сообщалось о том, что Alibaba откроет высокотехнологичный торговый центр. More Mall поможет Alibaba укрепиться в сфере офлайн-торговли, объединив физический шоппинг с технологиями.

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По материалам thepaypers.com