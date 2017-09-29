Alipay продвигает свою платформу cмарт-туризма

Китайские туристы активно путешествуют по миру и имеют множество возможностей пользоваться любимым кошельком зарубежом

Alipay, крупнейший в мире сервис мобильных онлайн-платежей, недавно анонсировал запуск обновленной смарт-платформы для туристических услуг. Платформа позволит китайским туристам связаться с торговцами, аэропортами, турагентствами и другими партнерами Alipay. Так, пользователи смогут легко получить доступ к местным предложениям и услугам, а продавцы — привлекать потенциальных клиентов.

Платформа Alipay позволяет туристам скачивать скидочные купоны до или во время поездки. Ежедневно пользователи загружают более 160 тыс купонов, из которых 60% погашаются, когда пользователи платят через Alipay за границей.

Основываясь на анализе пользовательских предпочтений, Alipay рекомендует услуги и продукты поблизости и дает подсказки по маршрутам. Оплачивая с помощью Alipay, пользователи также получают бонусные баллы, которые дают доступ к более выгодным обменным курсам, скидкам и даже лаундж-зонам в аэропортах

Туристическая платформа также позволяет предпринимателям и турагентствам поддерживать связь со своими клиентами онлайн после поездки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alipay запустится еще в одной стране. Платежное подразделение Alibaba продолжает экспансию в Азии.

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По материалам finextra.com