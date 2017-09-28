Alipay расширяется: платежный сервис запустится еще в одной стране

Платежное подразделение Alibaba продолжает экспансию в Азии

Ant Financial, финансовое подразделение Alibaba, которое управляет платежным сервисом Alipay и другими цифровыми финансовыми продуктами компании, продолжает экспансию в Азии с запуском в Гонконге.

Alipay и цифровой банк Alibaba, My Bank, доминируют на платежном рынке Китая, где их используют более 450 млн потребителей. В текущем году Ant расширил свое присутствие в Азии благодаря сделкам в странах Юго-Восточной Азии, в Южной Корее и Индии.

А сейчас сервис запускается в Гонконге благодаря сотрудничеству с телекоммуникационным гигантом CK Hutchison. Две компании создадут совместное предприятие, которое будет оперировать сервисом «AlipayHK», который был впервые представлен в Гонконге в прошлом году.

Совместное предприятие будет предлагать дополнительные услуги, в том числе страхование, программы лояльности и многое другое.

Платежный сервис Alipay, который принадлежит Alibaba Group в Китае и управляется дочерней компанией Ant Financial, насчитывает более чем 500 млн зарегистрированных пользователей и планирует увеличить это число до 2 млрд в течение следующих 10 лет, поскольку глобальный охват сервиса продолжает расширяться. Через Alipay проходят сотни миллионов транзакций в день.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alipay внедрил технологию распознавания лиц для платежей. Пользователям китайского кошелька теперь даже не придется доставать смартфон при совершении платежей.

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По материалам techcrunch.com