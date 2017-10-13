Amazon, Google или Microsoft: кто станет лидером на рынке смарт-спикеров

Одной из компаний-производителей смарт-спикеров будет принадлежать 68% рынка

Несмотря на все старания конкурентов сместить Amazon с лидирующих позиций на рынке смарт-спикеров, Echo и голосовой помощник Alexa не теряют популярности среди потребителей.

Так, согласно исследованию компании Strategy Analytics, 68% всех проданных смарт-спикеров в этом году будут произведены компанией Amazon.

Для сравнения, на голосовой помощник Google Assistant, который интегрирован в устройство Google Home, будет приходиться более 20% продаж на рынке. Вместе Amazon, Google и Baidu завоюют рынок смарт-спикеров в США в текущем году. Однако, к 2020 году их доля упадет до 70%. По прогнозам Strategy Analytics, в текущем году будет продано около 24 млн смарт-спикеров.

По мнению аналитиков, компании-разработчики все еще находятся на экспериментальной стадии, пытаясь понять, что поможет им сделать свои смарт-спикеры более массовым продуктом.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что голосовой помощник Alexa учится проверять банковский баланс. Технологическая компания NCR совместно с федеральным кредитным союзом Town & Country в штате Мэйн научат голосового помощника Amazon Alexa отвечать на устные запросы на получение информации о банковских счетах.

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По материалам pymnts.com