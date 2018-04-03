Amazon и Walmart будут конкурировать в еще одной сфере

Walmart выкупит бизнес PillPack, которым интересовались в Amazon

Компания Walmart ведет переговоры о приобретении службы доставки лекарств по рецепту PillPack. Сообщается, что сумма потенциальной сделки составит «менее $1 млрд». Переговоры ведутся уже несколько месяцев. Ранее возможность покупки этого сервиса, доставляющего лекарства десяткам тысяч клиентов, рассматривал и онлайн-гигант Amazon.

Компания PillPack, запущенная в 2013 году, не просто доставляет лекарства по рецепту. Сервис также помогает пациентам придерживаться графика их употребления, сортируя таблетки в пакетики соответственно режиму приема. Когда лекарство кончается, а курс еще не пройден, клиентам автоматически доставляют таблетки. Компания обеспечивает круглосуточное обслуживание клиентов, большинство из которых – пожилые люди и люди со сразу несколькими заболеваниями. В прошлом году PillPack также представила программное обеспечение для управления рецептами PharmacyOS, которое назвали «первой бэкэнд-аптечной системой, разработанной специально для клиентов со сложными режимами приема лекарств».

Согласно имеющейся информации, Amazon работает над собственным аналогом такой службы доставки. Если ее фармацевтический бизнес будет реализован, компания начнет еще более тесно конкурировать с Walmart, оказывая все большее давление на его крупную розничную сеть.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba выкупит крупнейший сервис доставки в Китае. Сделка с Ele.me обойдется онлайн-гиганту почти в $10 млрд.

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По материалам techcrunch.com