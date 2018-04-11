Amazon занимает первое место в списке инвесторов в научные исследования

Технологические компании определили список топ-5 гигантов, вложивших наибольшее количество средств в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) за 2017 год. Общая сумма инвестиций всех компаний составила $76 млрд. Первое место в списке занял Amazon с $22.6 млрд (на 41% больше чем в 2016).

Наибольшее количество инвестиций Amazon направил на AWS (инфраструктура платформ облачных веб-сервисов), Alexa и технологии. Например, компьютерное зрение (для реализации таких проектов, как магазины без кассиров Amazon Go).

Расходы на НИОКР важны не только потому, что они вносят вклад в развитие компании, но и потому, что они также вносят вклад в развитие государственной экономики (около 3% ВВП).

Ближайшими конкурентами Amazon в списке затрат на НИОКР стали Alphabet, Intel, Microsoft и Apple.

Facebook поднялся с 13-го места в 2016-м году до 9-го места в 2017-м. Компания увеличила расходы на НИОКР на 32% (до $7.8 млрд). Наиболее вероятно, что основная часть расходов приходится на Building 8, секретную лабораторию Facebook по исследованиям аппаратного обеспечения.

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По материалам recode.net