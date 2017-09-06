Amazon расширяет географию своего сервиса быстрой доставки

Amazon запускает свой сервис Prime Now еще в одной стране

Amazon сообщила о планах запустить свой сервис быстрой доставки Prime Now в Канаде. Жители Ванкувера станут первыми в стране, кто получит возможность воспользоваться сервисом доставки в течение двух часов в рамках пилотного тестирования.

Если запуск сервиса в Ванкувере будет успешным, Amazon планирует запустить Prime Now и в других городах Канады в 2018 году. На данный момент Prime Now доступен в девяти странах, включая США, Великобританию и Японию.

Быстрая доставка Prime Now будет распространяться в первую очередь на продуктовые товары. В рамках проекта Amazon намерена заключить партнерства с местными пекарнями, мясными магазинами и бакалейными лавками.

Напомним, в 2017 году Amazon приобрела сеть супермаркетов Whole Foods, которая состоит из 13 объектов в районах Ванкувера и Торонто. Быстрые сервисы доставки продуктов питания могут составить серьезную конкуренцию для существующих продуктовых ритейлеров в Канаде.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что компания Amazon создаст говорящий дрон. Согласно патенту, дроны Amazon смогут вести голосовой диалог с находящимся рядом человеком, чтобы запрашивать информацию и/или отвечать на вопросы. Это решение будет полезно не только в целях безопасности, но и для удобства клиентов. Например, говорящий дрон можно попросить перенести доставку на другое время.

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По материалам thepaypers.com